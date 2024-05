Creature Commandos, ecco quando e dove vedremo le prime immagini!

Il primo sguardo a Creature Commandos verrà presentato al pubblico il prossimo mese. L’Annecy Film Festival di giugno includerà un nuovo sguardo alla serie, secondo una recente conferma di WB Animation. Annecy è un evento importante che di solito si svolge all’inizio di giugno di ogni anno in Francia.

Fondato nel 1960, questo festival di animazione è tra i più stimati e longevi al mondo. L’ampia selezione di film che offre rende omaggio a tutto ciò che riguarda l’animazione, comprese serie televisive, cortometraggi e progetti che utilizzano un’ampia gamma di tecniche di animazione, come stop-motion, 3D e animazione 2D convenzionale.

Insieme all’annuncio, WB Animation ha fornito un logo aggiornato per la serie. La descrizione completa del panel recita: “Dal produttore esecutivo e sceneggiatore James Gunn, Creature Commandos è la prossima serie di eventi animati Max Original, basata sui personaggi DC e prodotta da DC Studios e Warner Bros. Animation che segue Amanda Waller mentre forma una squadra operativa oscura composta da mostruosi prigionieri. Preparatevi per uno sguardo approfondito da parte di Rick Morales (supervisore alla produzione) e Balak Yves (supervisore alla regia) sui processi artistici e creativi dietro questa attesissima serie che dà il via a una nuova era di narrazione del DCU.”

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.