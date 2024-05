Andy Serkis diventa Heinrich Himmler in The Man With Miraculous Hands

Andy Serkis si unisce al cast del thriller psicologico sulla Seconda Guerra Mondiale di Oren Moverman The Man With Miraculous Hands con Woody Harrelson. Philippe Rousselet di Vendôme e Eric Jehelmann di Jerico Films produrranno mentre Fabrice Gianfermi e Jeremy Plager di Vendôme saranno i produttori esecutivi. SND coprodurrà, distribuirà in Francia e lancerà le vendite a Cannes.

Oren Moverman ha scritto la sceneggiatura e dirigerà il film, basato su una storia vera e ambientato nel 1939. Secondo la trama del film: “Felix Kersten (Harrelson), un rinomato massaggiatore medico apolitico, diventa il medico personale di uno degli uomini più potenti e temuti della Germania nazista: il malato cronico Heinrich Himmler (Serkis), capo delle SS e principale architetto dell’Olocausto. Mentre la guerra infuria in tutta Europa e la salute di Himmler peggiora mentre la sua autorità cresce, Kersten si trova in una posizione unica per influenzare il processo decisionale ai più alti livelli all’interno del Terzo Reich. Giocando a un gioco molto pericoloso che potrebbe costargli la vita in ogni momento, e usando le sue capacità mediche come arma, il medico riesce a influenzare Himmler, a metterlo contro Hitler e, in cambio, a salvare molte migliaia di vite.”

Andy Serkis ha interpretato il ruolo di Gollum nella trilogia “Il Signore degli Anelli” e ha interpretato Cesare nella trilogia “Il pianeta delle scimmie”. Attualmente è anche regista e produttore di un adattamento animato di “La fattoria degli animali” di George Orwell. Nel febbraio 2020, è stato premiato dalla British Academy of Film and Television Arts in occasione della 73a edizione degli EE British Academy Film Awards con uno dei più alti riconoscimenti dell’organizzazione, l’Outstanding British Contribution to Cinema Award. Andy Serkis si riunirà con Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens per dirigere e recitare in Il Signore degli Anelli: The Hunt of Gollum.