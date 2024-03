Anthony Mackie sta cercando di convincere Keanu Reeves a farlo recitare in un film di John Wick. Secondo Total Film Magazine, Anthony Mackie ha rivelato che il suo “progetto da realizzare nella lista dei desideri” sarebbe quello di combattere contro Reeves in un prossimo film di John Wick.

“Sto davvero cercando di convincere Keanu Reeves a considerarmi per John Wick 5 o 6“, ha detto Mackie. “Penso che mi renderebbe un padre figo se avessi, tipo, una scena di combattimento di cinque minuti con Keanu Reeves. Mi batterò! [Il wrestler professionista] Samoa Joe mi ha dato un pugno in faccia in [Twisted Metal] e non sono andato al tappeto!“.

Anthony Mackie è noto soprattutto per aver interpretato Sam Wilson nel franchise di Captain America della Marvel, ruolo che riprenderà presto nel film del 2025 Captain America: Brave New World. Interpreta anche John Doe nella serie Twisted Metal della Peacock e recentemente ha recitato, tra gli altri ruoli, in If You Were the Last del 2023.

Un quinto film di John Wick è in lavorazione

Il quinto film di John Wick è in lavorazione, anche se il processo di pre-produzione è stato ritardato nel 2023 a causa degli scioperi della Writers Guild of America (WGA) e della Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA).

Non è ancora stata fissata una data di uscita per il film e non è chiaro quanto Reeves sarà coinvolto nel film, visto il modo in cui si conclude John Wick Chapter 4 del 2023.

Chad Stahelski, tuttavia, ha dichiarato nell’ottobre 2023 di avere già idee per almeno altri cinque film di John Wick .

Ana de Armas, invece, è protagonista di uno spin-off di John Wick intitolato Ballerina, la cui uscita è prevista per il 6 giugno 2025. Diretto da Len Wiseman, Ballerina è ambientato tra gli eventi di John Wick: Capitolo 3 – Parabellum e John Wick Chapter 4 e vede la de Armas interpretare un’assassina di nome Rooney.