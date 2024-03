Anne Hathaway ha rivelato nella sua nuova storia di copertina di Vanity Fair che le è stato detto che non aveva sex appeal quando era una giovane attrice agli inizi di Hollywood. Non che abbia mai creduto a questa affermazione: “Mi dicevo: “Sono uno Scorpione. So come sono il sabato sera“, ha detto.

Anne Hathaway ha iniziato la sua carriera da adolescente, girando il suo primo ruolo in “Pretty Princess” della Disney quando aveva 17 anni. Ha detto che la definizione culturale di ciò che significa essere sexy era molto più ristretta durante i suoi primi giorni di celebrità hollywoodiana rispetto ad oggi.

“Lo sguardo maschile era molto dominante, molto pervasivo e molto giovanile“, ha detto la Anne Hathaway, sottolineando che oggi nel mondo del cinema e della televisione i suoi sentimenti sono molto più importanti del suo aspetto fisico.

L’ultimo ruolo della Hathaway è quello della madre single Solène in “The Idea of You“. Il film è tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Robinne Lee ed è incentrato sullo sbocciare di una storia d’amore inaspettata tra la quarantenne Solène e il ventiquattrenne cantante della boy band più in voga del mondo (interpretato nel film da Nicholas Galitzine). Anne Hathaway è stata attratta dal film perché dimostra che per una donna non è mai troppo tardi per diventare maggiorenne. Il film è anche positivo dal punto di vista sessuale.

“Non è che un solo orgasmo femminile sano e consensuale (ok, multiplo) cambierà il mondo“, ha scritto la Hathaway in una nota a Vanity Fair, “ma sono davvero felice di far parte di una storia che trae piacere dal piacere femminile“.

The Idea of You è stato presentato in anteprima al SXSW con ottime recensioni. Peter Debruge di Variety ha scritto nella sua recensione: “Il personaggio rock della Hathaway, una mamma single, non ha bisogno di un fidanzato, tanto meno di un’avventura con una boy-band che la soddisfi. Ma la sua storia d’amore, che va e viene, con la popstar innamorata di Nicholas Galitzine sembra una di quelle che si ripetono nei secoli… la chimica tra la Hathaway e Galitzine è reale“. The Idea of You sarà disponibile il 2 maggio su Prime Video.