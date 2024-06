Ariana Grande diventa CATWOMAN nel nuovo video musicale di “The Boy Is Mine”; Halle Berry reagisce

È stato pubblicato un video musicale di sei minuti per l’ultimo singolo di Ariana Grande, “The Boy is Mine”, in cui la megastar del pop veste i panni dell’iconica Catwoman, la cattiva/amante di Batman.

La premessa del video è incentrata sulla star di You Penn Badgley nei panni del sindaco di una città senza nome (immaginiamo che non si possa chiamare Gotham), che decide di sguinzagliare un esercito di gatti randagi per liberare le strade da un’infestazione di topi. Grande interpreta una donna ossessionata dal sindaco e crea una pozione d’amore per farlo innamorare di lei.

Poi, in una scena che sembra rendere omaggio alla creazione del costume della Selina Kyle di Michelle Pfeiffer in Batman Returns di Tim Burton, Grande indossa un costume da Catwoman fatto in casa e scende in strada.

Il brano è un singolo tratto dall’ultimo album di Grande, Eternal Eunshine, e riprende l’omonimo successo del 1998 di Brandy e Monica. Entrambi gli artisti appaiono nel video come giornalisti che discutono del piano del sindaco.

Halle Berry, che ha interpretato Catwoman nel famigerato film del 2004, ha risposto al video via Twitter.

Dopo due decenni come uno dei musical più amati e duraturi del palcoscenico, Wicked fa il suo atteso viaggio sul grande schermo come evento cinematografico spettacolare e generazionale in questa stagione natalizia. Wicked, la storia mai raccontata delle streghe di Oz, è interpretato da Cynthia Erivo, vincitrice di Emmy, Grammy e Tony (Harriet, Il colore viola a Broadway), nel ruolo di Elphaba, una giovane donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde, che deve ancora scoprire il suo vero potere, e da Ariana Grande, vincitrice di un Grammy, artista multi-platino e superstar globale, nel ruolo di Glinda, una giovane donna popolare, dorata dal privilegio e dall’ambizione, che deve ancora scoprire il suo vero cuore.

Le due si incontrano come studentesse della Shiz University nella fantastica Terra di Oz e stringono un’improbabile ma profonda amicizia. Dopo un incontro con il meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia giunge a un bivio e le loro vite prendono strade molto diverse. Il desiderio di popolarità di Glinda la vede sedotta dal potere, mentre la determinazione di Elphaba a rimanere fedele a se stessa e a coloro che la circondano avrà conseguenze inaspettate e sconvolgenti sul suo futuro. Le loro straordinarie avventure a Oz le vedranno infine realizzare i loro destini come Glinda la Buona e la Strega Cattiva dell’Ovest.

Il film è interpretato anche dal premio Oscar Michelle Yeoh nel ruolo della regale direttrice della Shiz University, Madame Morrible, e da Jonathan Bailey (Bridgerton, Fellow Travelers) nel ruolo di Fiyero, un principe rozzo e spensierato; Il candidato ai Tony Ethan Slater (Spongebob Squarepants a Broadway, Fosse/Verdon) nel ruolo di Boq, uno studente altruista dei Munchkin; Marissa Bode, al suo debutto nel cinema, nel ruolo di Nessarose, la sorella prediletta di Elphaba; e l’icona della cultura pop Jeff Goldblum nel ruolo del leggendario Mago di Oz.

Il cast di personaggi include Pfannee e ShenShen, due conniventi compagne di Glinda interpretate dalle candidate all’Emmy Bowen Yang (Saturday Night Live) e Bronwyn James (Harlots), e un nuovo personaggio creato per il film, Miss Coddle, interpretata dalla candidata al Tony Keala Settle (The Greatest Showman).

Wicked è il primo capitolo di una celebrazione culturale immersiva in due parti. Wicked Part Two arriverà nelle sale il 26 novembre 2025.