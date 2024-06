Superman: Mikaela Hoover e Christopher MacDonald nel cast: scopri chi interpreteranno

Il regista di Superman, James Gunn, ha recentemente condiviso una foto su Instagram con alcuni attori del reboot del DCU, dando adito a speculazioni sul fatto che i due nuovi volti nella foto si siano uniti al cast.

THR riporta ora che Mikaela Hoover e Christopher MacDonald (no, non quello) appariranno nel film nei panni di Clark Kent e Lois Lane, colleghi del Daily Planet.

La Hoover interpreterà Cat Grant, “una giornalista di gossip che aveva messo gli occhi su Kent”, mentre MacDonald vestirà i panni di Ron Troupe, “uno dei migliori reporter della redazione”.

Hoover è apparso in diversi film diretti e prodotti da James Gunn, come Guardiani della Galassia, Suicide Squad e The Belko Experiment. McDonald – da non confondere con l’attore veterano di Happy Gilmore – è un nuovo arrivato sullo schermo.

James Gunn ha rivelato il primo sguardo a David Corenswet nella sua Super-tuta qualche settimana fa, e la reazione è stata piuttosto contrastante. L’immagine, che mostrava un Uomo d’Acciaio già collaudato per affrontare un’altra minaccia potenzialmente catastrofica per Metropolis, era abbastanza efficace, ma alcuni fan speravano in una visione più chiara del nostro nuovo Uomo del Domani e del suo costume aggiornato.

Superman sarà interpretato anche da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Isabela Merced in quello di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Sara Sampaio è a bordo nel ruolo dell’assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno “Ma” e “Pa” Kent, mentre Wendell Pierce sarà Perry White. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.

Non sappiamo ancora esattamente come questi altri supereroi entreranno nella storia, ma Gunn ha già rivelato che la doppia vita di Superman, sia come Clark Kent che come Uomo d’Acciaio, sarà esplorata nel film, suggerendo che questi personaggi saranno i suoi “super amici”. Resta da vedere se faranno o meno parte di una vera e propria squadra.

“Sono felicissimo di annunciare l’inizio delle riprese principali di SUPERMAN oggi, 29 febbraio, che si dà il caso sia – casualmente e non programmato – il compleanno di Superman“, ha scritto Gunn nella didascalia della prima foto ufficiale all’inizio di quest’anno. “Quando ho finito la prima stesura della sceneggiatura, ho chiamato il film ‘Superman: Legacy’. Quando ho chiuso la bozza finale, era chiaro che il titolo era SUPERMAN“, ha aggiunto. “In arrivo nel luglio 2025″.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.