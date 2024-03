Austin Butler ha confermato in un’intervista con Access Hollywood che il suo bacio con la co-star Stellan Skarsgård in Dune: Parte Due è stata una sua improvvisazione. Il bacio tra Feyd-Rautha Harkonnen di Butler e il barone Vladimir Harkonnen di Skarsgård è inaspettato e inquietante poiché i personaggi sono nipote e zio, ma riafferma la devozione di Feyd-Rautha verso suo zio e il profondo desiderio di essere lui. Questo è anche il motivo per cui Butler ha imitato la voce di Skarsgård mentre creava il proprio accento per Feyd-Rautha.

“[Il bacio] con Stellan Skarsgård? O si!” ha detto Butler quando gli è stato chiesto di improvvisare il momento. “Lui è pronto a tutto. È il migliore… conta sempre come cerchi di influenzare qualcun altro”. Skarsgård ha detto a Variety che recitare al fianco di Butler in Dune: Parte Due è stato piuttosto divertente. “Ho riso così tanto perché era ovvio che gli piacesse davvero essere malvagio”, ha detto l’attore.

Austin Butler è diventato famoso per la recitazione metodica, come abbiamo visto per la sua ottima interpretazione di Elvis per Baz Luhrmann. Il suo lavoro gli è valso una nomination agli Oscar me per Feyd-Rautha, personaggio psicotico e violento, non ha certo potuto scendere così dentro al personaggio.

“In passato, con ‘Elvis’, ho sicuramente esplorato la sua vita in quel mondo per tre anni ed è l’unica cosa a cui penso giorno e notte”, ha detto Butler al Los Angeles Times. “Con Feyd, sapevo che sarebbe stato malsano per la mia famiglia e i miei amici.” “Ho preso la decisione consapevole di stabilire un confine”, ha continuato Butler. “Ciò ha consentito una maggiore libertà tra l’azione e lo stop perché sapevo che avrei protetto tutti gli altri al di fuori del contesto di ciò che stavamo facendo. Questo non vuol dire che nella tua vita non rimani mai ferito. Ma sapevo che non avrei fatto nulla di pericoloso al di fuori di quel confine, e in un modo che mi ha permesso di andare più in profondità.”

Cosa aspettarsi da Dune: Parte Tre ?

Cosa questo significhi per Dune: Parte Tre resta ovviamente da vedere, ma non possiamo pensare che Chani accetti la sua posizione di concubina/”spalla” di Paul come fa nel libro.

Le recensioni stellari di Dune: Parte Due sono sicuramente in grado di attirare più persone nelle sale, e il film è ora “certificato fresco” su Rotten Tomatoes con un impressionante 95% di critica e pubblico.