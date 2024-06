Avengers 5, i Marvel Studios vorrebbero Miguel O’Hara nel film?

Qualunque cosa i Marvel Studios avessero originariamente pianificato per Avengers: The Kang Dynasty (ora noto semplicemente come Avengers 5) e Avengers: Secret Wars è probabilmente cambiato notevolmente negli ultimi due anni.

La risposta negativa ad Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha colto di sorpresa lo studio, portando Jeff Loveness, secondo quanto riferito, a essere licenziato come sceneggiatore del prossimo film dei Vendicatori. A lui è subentrato lo sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Michael Waldron, con l’incarico di scrivere su entrambi i progetti.

Il piano ora potrebbe essere quello di spostare i riflettori lontano da Kang, anche se si prevede che il cattivo sarà ancora una parte fondamentale della saga del Multiverso (anche se con un nuovo attore che lo interpreta al posto di Jonathan Majors). Oggi abbiamo una voce assurda da condividere secondo la quale i Marvel Studios vogliono aggiungere Spider-Man 2099 di Spider-Man: Across the Spider-Verse nel mix!

Secondo @Cryptic4KQual, un affidabile leaker di runtime e trailer che ha condiviso alcune informazioni privilegiate in passato, “La conoscenza e l’esperienza di Miguel del multiverso (Spider-Verse) avrebbero visto una variante di Kang formare un’alleanza con lui.” “Potere per Kang, stabilità per Miguel. Qualche tempo fa, ho sentito che la Marvel voleva questa alleanza, ma Sony pensava che Miguel fosse una richiesta enorme.” “Anche se molto probabilmente questo non accadrà più (sapete perché), ho sentito che Miguel O’Hara è ancora sul tavolo e che c’è una grande possibilità che possa fare un debutto live action nel prossimo futuro con una nuova squadra,” hanno detto. aggiunto.

Se ciò fosse accaduto – o se alla fine accadesse – immaginiamo che Miguel continuerebbe a ricoprire il ruolo di un antagonista riluttante mentre cerca di salvare il Multiverso, con la star di Moon Knight Oscar Isaac che riprenderebbe il ruolo in live-action. È una prospettiva strabiliante, ma potrebbe non essere la cosa più folle che accadrà in queste avventure Multiversali.