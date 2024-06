Venom: The Last Dance, Eddie Brock fronteggerà uno dei suoi più grandi nemici?

Nelle ultime 24 ore, sui social media è emersa una voce che suggerisce che Venom: The Last Dance presenterà il debutto di Knull, uno dei più grandi nemici di Eddie Brock nei fumetti.

Si dice che sarà lui a mandare Xenofage mangiatore di simbionti contro il Protettore Letale perché ha bisogno che “esegua un piano generale segreto”. Al momento, non si sa chi interpreterà Knull o quanto sarà importante il ruolo che probabilmente avrà nel trequel. Tuttavia, da quando questa voce si è palesata, sono intervenuti altri affidabili scooper sui social media, e sembra che ci sia del vero in questo (in un film che, nonostante il primo trailer sciocco, apparentemente si aggirerà pesantemente nei territori dell’orrore).

L’origine di Knull risale all’universo primordiale prima dell’esistenza dei Celestiali. Dimorava nel vuoto, uno spazio oscuro prima della creazione, ed era disturbato dall’emergere della luce. In risposta, Knull creò il primo simbionte, un’oscurità vivente conosciuta come la Necrospada All-Black, che usò per uccidere un Celestiale. Questo atto di ribellione portò al suo esilio, durante il quale creò un esercito di simbionti per diffondere la sua influenza. Il potere di Knull è immenso, capace di manipolare l’oscurità e i simbionti a piacimento. Si considera un Dio dell’oscurità e nutre un profondo odio per la luce e la vita, e ai giorni nostri ha quasi conquistato l’Universo Marvel.

Se questo è il finale di Venom: The Last Dance, è un peccato che Sony Pictures non abbia preparato meglio il terreno per il suo eventuale debutto. Il fatto che non sia stato accennato nel trailer sembra suggerire che Knull sarà una sorpresa, anche se potrebbe apparire nel prossimo trailer.

Tutto quello che sappiamo su Venom: The Last Dance

Venom: The Last Dance segue i successi al botteghino consecutivi di Venom: La furia di Carnage del 2021 (502 milioni di dollari a livello globale) e Venom del 2018 (856 milioni di dollari a livello globale). Kelly Marcel, che ha scritto i primi due film, dirigerà e scriverà il trequel.

Tom Hardy ha menzionato Marcel nel suo post, scrivendo “Voglio menzionare molto brevemente quanto sia orgoglioso della mia regista, compagna di sceneggiatura e cara amica Kelly Marcel. Vederti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Fidati del tuo istinto, il tuo istinto è sempre perfetto. Prima classe: ti appoggio.”

A parte il ritorno di Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock e del suo inconsapevole aiutante e parassita Venom, la trama del terzo capitolo è stata tenuta nascosta. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor si sono uniti al cast in ruoli non rivelati. Abbiamo visto l’ultima volta Venom/Eddie Brock nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home del 2021, ma non è chiaro quale dei personaggi dell’Universo Marvel di Sony – che include Morbius, Kraven Il Cacciatore e Madame Web, tra gli altri – potrebbe comparire in Venom: The Last Dance.

Venom: the last dance – il poster