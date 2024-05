Glen Powell ha una “visione selvaggia” di Batman, ecco quali grandi ruoli ha perso

La carriera di Glen Powell è decisamente in ascesa. Dopo aver entusiasmato gli spettatori con Top Gun: Maverick e Tutti tranne te, quest’estate sarà al centro della scena con Hit Man e Twisters. Non ci sarebbe da stupirsi se il suo prossimo ruolo possa essere quello di un supereroe.

Come sottolinea GQ in un nuovo profilo dell’attore, “Powell non ha alcun interesse a interpretare un supereroe”. Ciò avviene dopo che abbiamo recentemente appreso che anche lui non è interessato ai “piatti Marvel”. Portando un giornalista in un tour del lotto della Warner Bros., Glen Powell ha sottolineato il nuovo logo di Superman sulla porta dell’ufficio di James Gunn. Tuttavia, ha spiegato che non era tra gli attori che hanno provato per il nuovo Uomo d’Acciaio della DCU. “Ma ero sul set di Twisters con [il neo-consacrato Clark Kent] David Corenswet quando ha ricevuto la chiamata”, rivela. “È un che rischia e se lo merita.” “Sono sempre stato un tipo da Batman”, aggiunse in seguito Powell. “Avrei una visione selvaggia di Batman. Sicuramente non sarebbe come quello di Matt Reeves – probabilmente sarebbe più vicino a Keaton.”

Con Robert Pattinson che dovrebbe continuare a interpretare Batman, non sarebbe una brutta cosa per il Caped Crusader della DCU essere molto diverso (sarà anche il padre di Damian Wayne, alias Robin). Per ora, la principale pretesa di Glen Powell per la fama DC è il fatto che “mi sono fatto sfondare la testa da Bane in The Dark Knight Rises”. Altrove nel pezzo, viene rivelato che ha “incasinato” la sua audizione per interpretare Capitan America del Marvel Cinematic Universe… è anche arrivato vicino ad assumere il ruolo principale in Solo: A Star Wars Story del 2018. “Posso scherzarci sopra adesso”, ricorda, “[ma] ho rovinato l’audizione finale.”

The Brave and the Bold sarà il prossimo film in cui vedremo Batman, e chissà, magari ci sarà ancora spazio per Glen Powell e la sua visione!

Tutto quello che sappiamo su The Brave and the Bold

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“. Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“.