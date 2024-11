Avengers: Doomsday, casting rumor suggeriscono un grande spoiler per i Fantastici Quattro

Secondo le ultime voci circolate in merito ai prossimi progetti Marvel, il figlio di Reed Richards e Sue Storm, Franklin Richards, sarà introdotto in The Fantastic Four: First Steps, ma a questa informazione ancora da confermare ora si aggiunge anche il fatto che il personaggio potrebbe fare già mostra dei suoi sconfinati poteri in Avengers: Doomsday.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, il progetto sta attualmente selezionando attori tra i 10 e i 13 anni per interpretare Franklin Richards, che avrà un “ruolo importante” nel film. Ma ecco la parte più interessante: il personaggio sarà presumibilmente un bambino (3-4 anni) in The Fantastic Four: First Steps. Per tutti i fan dei fumetti sulla Prima Famiglia Marvel, è chiaro cosa implica la presenza di Franklin e cosa vuol dire il fatto che sia così giovane, visto che potrebbe crescere rapidamente tra un film e l’altro.

Nei fumetti, Richards, un mutante che deforma la realtà, usa le sue abilità per crescere fino all’età adulta. Ciò gli consente di utilizzare i suoi poteri psionici al massimo del loro potenziale, ma dopo aver realizzato che la sua mente non aveva ancora la maturità emotiva di un adulto, alla fine decide di trasformarsi di nuovo in un bambino. Sarà interessante capire se Doomsday seguirà questa trama.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all’interno dell’universo Marvel ha realizzato un sogno di una vita e abbiamo scoperto un potente legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l’intero team Marvel per portare questa epica avventura nella narrazione in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi”, hanno affermato i fratelli Russo in una dichiarazione dopo il panel del SDCC.