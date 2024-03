Lo scooper @CanWeGetToast ha recentemente riportato che le riprese di Fantastici Quattro dovrebbero avere inizio nel mese di agosto di quest’anno. Ora, riferisce anche che Franklin Richards, il figlio di Mister Fantastic e della Donna Invisibile, apparirà nel film. In base all’età degli attori che interpretano la Prima Famiglia Marvel, Franklin potrebbe essere un neonato o un bambino comunque piccolo all’interno del film. La possibilità della sua presenza, in vista di un ruolo futuro più importante nel MCU, era già stata riportata nei mesi scorsi ma ad oggi manca ancora l’ufficialità da parte dei Marvel Studios.

Nei fumetti, Franklin è stato creato dallo scrittore Stan Lee e dall’artista Jack Kirby ed è apparso per la prima volta in Fantastic Four #94 del 1969. In possesso di abilità mutanti che gli permettono di manipolare la realtà su vasta scala, i suoi poteri si sono manifestati in vari modi nel corso delle sue apparizioni nei fumetti. Nel corso degli anni Franklin ha fatto uso anche di telecinesi, telepatia e proiezione di energia. Si tratta di uno dei personaggi più potenti dell’universo Marvel e la sua presenza potrebbe, come suggeriscono alcune teorie, contribuire alla totale rifondazione del Marvel Cinematic Universe.

Fantastici Quattro: quello che c’è da sapere sul film

Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, è completamente trasformato in, beh, una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza – e un perpetuo cuore pesante per il suo aspetto apparentemente mostruoso.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà Fantastici Quattro, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La notizia del casting di Pascal era già trapelata a novembre, mentre anche gli altri nomi erano usciti da recenti indiscrezioni. Pedro Pascal è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby ha fatto parte del franchise di Mission Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear. Il film è atteso al cinema il 25 luglio 2025.