Avengers: Secret Wars, ecco come si pensa che saranno introdotti gli X-Men

Kevin Feige ha confermato che gli eventi di Avengers: Secret Wars porteranno direttamente a una “nuova era di mutanti” nell’MCU, e ora abbiamo alcuni dettagli in più. Precedenti voci hanno affermato che gli eventi di Avengers: Doomsday e Secret Wars porteranno a un “soft reboot” del Marvel Cinematic Universe, e ci sono state molte speculazioni sul fatto che questo reset faciliterà l’introduzione degli X-Men.

Abbiamo già visto alcuni personaggi dell’era della 20th Century Fox nel MCU, ma personaggi come Charles Xavier (Sir Patrick Stewart), Beast (Kelsey Grammar) e Wolverine (Hugh Jackman) sono tutti apparsi in linee temporali alternative del Multiverso.

Kevin Feige ha parlato dei piani dei Marvel Studios per gli X-Men, l’apertura del Disney APAC Content Showcase a Singapore. “Penso che vedrete che continuerà nei nostri prossimi film con alcuni attori degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci porta davvero in una nuova era di mutanti e degli X-Men”.

Avengers: Secret Wars e la nuova era dei Mutanti

Secondo lo scooper MTTSH, questo sarà realizzato tramite la creazione di “un nuovo universo in cui i Mutanti/X-Men sono sempre esistiti nell’MCU”. Se fosse vero, non sarebbe esattamente una grande sorpresa. Abbiamo assistito a diversi eventi che hanno distorto la realtà nell’MCU in questa fase, in particolare il “Blip” (o Decimazione) causato dal capovolgimento di Thanos e Tony Stark in Avengers: Endgame.

Si ritiene che Secret Wars riunisca più personaggi e linee temporali, quindi è ragionevole supporre che un tentativo di fermare le Incursioni, ad esempio, di Scarlet Witch (in una sorta di mossa inversa di House of M) potrebbe portare alla creazione di un MCU completamente nuovo.

Avengers: Doomsday arriverà nei cinema il 1 maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai Anthony e Joe Russo, che faranno anche il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.