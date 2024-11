Lady Gaga: i Marvel Studio la vorrebbero per un personaggio di X-Men

La megastar del pop diventata attrice Lady Gaga è emersa come uno dei talenti più richiesti di Hollywood sin dalla sua interpretazione candidata all’Oscar in A Star is Born e sembra che la maggior parte dei principali studi cinematografici sia desiderosa di lavorare con lei.

Nonostante la fredda accoglienza del film, Gaga ha ricevuto grandi elogi per la sua interpretazione di Harley “Lee” Quinn nel recente Joker: Folie à Deux, Netflix se l’è accaparrata per Mercoledì, e abbiamo sentito che James Gunn vorrebbe che interpretasse un personaggio diverso nel DCU. Si vocifera che Gaga abbia incontrato la Lucasfilm per un potenziale ruolo in Star Wars, e anche che potrebbe essere in lizza per un ingaggio nei Marvel Studios.

Ora, lo scooper MTTSH sta segnalando che Kevin Feige è interessato a portare Gaga nel gruppo MCU come un personaggio specifico: Dazzler!

Lady Gaga sarà Dazzler?

Visto il background di Gaga, Alison Blair sembrerebbe la scelta perfetta, ma ci sono molti “Swifties” che pensano ancora che Taylor Swift sarebbe la candidata ideale per la parte. I fan si sono convinti che Swift fosse stata scelta per il ruolo della mutante musicale quando è stata avvistata in compagnia del regista di Deadpool e Wolverine Shawn Levy e delle star Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma non si è mai presentata nel film e Levy ha dichiarato che non è mai stata presa seriamente in considerazione.

Se questo è vero e Feige è impaziente di ingaggiare Gaga come Dazzler, supponiamo che il personaggio verrà introdotto come parte del primo team di X-Men a debuttare nel Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Secret Wars.

C’è anche da dire che di questo passo ogni cantante americana bionda potrebbe essere “adatta” al ruolo, tuttavia avere un’attrice della portata di Lady Gaga nel MCU potrebbe essere un incentivo ulteriore per i Marvel Studios. Cosa ne pensate?