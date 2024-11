Biancaneve: il trailer è trapelato online in HD e il film sembra decisamente migliore del previsto

Biancaneve è diventato il remake live-action più controverso della Disney. In parte ciò è dovuto ai commenti della protagonista Rachel Zegler e in parte a quelle che alcuni ritengono essere modifiche “sregolate” della storia.

Si dice che i piani originali prevedessero l’abbandono dei Sette Nani al posto di un gruppo eterogeneo di Banditi. Sebbene quest’ultimo gruppo sia ancora previsto per Biancaneve, durante le riprese sono state apportate ampie modifiche per rendere questa versione più in linea con il classico animato del 1937.

Powered by

Se questo nuovo trailer è indicativo, Biancaneve ha ora maggiori possibilità di mantenere i fan dalla sua parte, poiché sembra più simile a ciò che ci aspettiamo da queste rivisitazioni in live-action (anche se con qualche tocco di modernità).

Sebbene questo sneak peek sia in full HD, non è ancora stato rilasciato “ufficialmente” dalla Disney. Al contrario, Disney Ucraina ha apparentemente preso la palla al balzo e ha pubblicato l’anteprima in un luogo accessibile ai fan impazienti. Perché lo studio non abbia ancora rilasciato la versione ufficiale è difficile da dire, soprattutto se per giorni sono circolate sui social media fughe di notizie di varia qualità.

In ogni caso, la Zegler è perfetta nei panni dell’iconica principessa Disney; per quanto riguarda l’interpretazione della Regina Cattiva da parte di Gal Gadot, star di Wonder Woman, c’è chi sui social media ha già criticato quella che ritiene una performance legnosa da parte dell’attore.

Forse non resterà online a lungo, ma potete vedere il trailer di Biancaneve – senza watermark – nel player qui sotto.

Tutto quello che sappiamo su Biancaneve

Biancaneve è diretto da Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man, da una sceneggiatura della regista di Barbie, Greta Gerwig e della drammaturga Erin Cressida Wilson. Il film dovrebbe ampliare la storia del classico d’animazione del 1937. Il film conterrà nuove canzoni di Benj Pasek e Justin Paul (La La Land e The Greatest Showman) e vedrà anche la star di Wonder Woman, Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva. Gli attori per la maggior parte dei sette “nani” non sono stati annunciati, ma sappiamo che Martin Klebba, che ha partecipato a tutti i film dei Pirati dei Caraibi, interpreterà Brontolo.

È stato inoltre confermato che il film includerà una versione più giovane di Biancaneve, il che suggerisce che avremo una sorta di scene di flashback che approfondiranno le origini del personaggio principale.

L’uscita di Biancaneve nelle sale è prevista per il 21 marzo 2025.

CORRELATE: