Billy Bob Thornton spiega perché ha rifiutato il ruolo di Goblin nello Spider-Man di Sam Raimi

Billy Bob Thornton è famoso per i ruoli in Love Actually, Babbo Bastardo, Fargo e molti altri, e a parte un cameo nel film animato Harley Quinn, l’attore ha evitato i cinecomics, ma ha recentemente confermato che gli è stata offerta la possibilità di vestire i panni di uno dei cattivi più iconici della Marvel.

Parlando al podcast Bingeworthy di The Playlist, l’attore ha riflettuto sul rifiuto di due ruoli da cattivo importante: il Goblin in Spider-Man di Sam Raimi e Owen Davian in Mission: Impossible III di J.J. Abrams. “Non ho molto interesse per quel genere di ruoli”, ha spiegato Thornton. “Con il Goblin, non avevo voglia di alzarmi alle 4 del mattino per cinque o sei ore di trucco. E con ‘Mission: Impossible III’, non volevo essere il tizio che cerca di uccidere Tom Cruise”. “Se sei il cattivo in un grande film come quello, il pubblico lo ricorderà per sempre”, ha continuato. “Preferisco mantenere le cose più flessibili e meno prevedibili”.

Powered by

Billy Bob Thornton ha rifiutato ruoli andati a Philip Seymour Hoffman e Willem Dafoe

Il defunto Philip Seymour Hoffman ha infine combattuto con Cruise nel terzo film di Mission: Impossible, mentre Willem Dafoe ha fatto suo Norman Osborn con un’interpretazione iconica del più grande nemico di Spider-Man.

In base alle osservazioni di Thornton sulle “sei ore di trucco“, sembra che sia stato contattato quando il Goblin stava per essere riportato in vita con delle protesi anziché con un costume.

Nel corso del suo press-tour per promuovere Nosferatu il mese scorso, a Dafoe è stato chiesto se poteva continuare la storia di Norman in Spider-Man 4 dei Marvel Studios. “Vedremo. Vedremo [ride]. Potrei tornare”, ha detto. “Ascolta, è stato fantastico lavorare con Tom e l’intera serie di film di Spider-Man che ho fatto è stata molto divertente. Molto divertente.”

Queste osservazioni riecheggiano ciò che Dafoe ha detto l’anno scorso. “Se tutto andrà bene, certo”, ha detto di un possibile ritorno. “Voglio dire, è un ruolo fantastico. Mi è piaciuto il fatto che sia stato un doppio ruolo entrambe le volte. Vent’anni fa, e abbastanza di recente, entrambe le volte [sono state] esperienze molto diverse, ma mi sono divertito in entrambe.”

Per quanto riguarda il motivo per cui ha accettato di tornare al ruolo quasi due decenni dopo per Spider-Man: No Way Home del 2021, Dafoe ha rivelato: “Non volevo davvero fare un cameo. Volevo assicurarmi che ci fosse qualcosa di abbastanza sostanzioso da fare che non fosse solo un accenno di circostanza. E l’altra cosa era che ho detto che volevo davvero che ci fosse azione, voglio prendere parte a scene d’azione.” “Perché per me è davvero divertente. È l’unico modo per radicare il personaggio. Altrimenti, diventa solo una serie di meme”, ha concluso l’attore.

Per quanto riguarda invece Billy Bob Thornton, anche se non al livello del Goblin, sicuramente non gli sono mancate parti iconiche, date le sue doti e i suoi tratti somatici.