Con Air: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film con Nicolas Cage

Sul finire degli anni Novanta l’attore Nicolas Cage si è distinto per la sua partecipazione ad alcuni thriller d’azione di buon successo. Questi comprendono The Rock, Face/Off – Due facce di un assassino e Con Air. Scritto da Scott Rosenberg, prodotto da Jerry Bruckheimer e diretto da Simon West (regista anche di Lara Croft: Tomb Raider e I mercenari 2), questo film uscì al cinema nel 1997, vantando un ricco cast di celebri attori e un grande potenziale tecnico. Non sorprende dunque che a fronte di un budget di 75 milioni di dollari, tale pellicola sia arrivata a guadagnarne ben 225 in tutto il mondo.

Per ottenere la giusta adrenalina, la giusta tensione e le emozioni più forti, il regista si assicurò di poter girare il film nel modo più concreto possibile, ricorrendo solo ove strettamente necessario all’uso di effetti speciali in CGI. Durante le riprese, dunque, sono stati utilizzati veri aerei, di modello Fairchild C-123 Provider. Oltre a ciò che si vede, in Con Air, è però di grande importanza anche ciò che si sente. Il film ha infatti ricevuto due nomination ai premi Oscar, una per il miglior sonoro e una per la miglior canzone How Do I Live. In entrambi i casi la statuetta andò però a Titanic.

Powered by

Per gli appassionati di film con complesse sequenze d’azione a cui si mescolano sentimenti ed emozioni struggenti, Con Air è ancora oggi un film particolarmente indicato e da non lasciarsi sfuggire. In questo articolo, approfondiamo alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Con Air

Protagonista del film è Cameron Poe, ranger dell’armata americana, il quale poco dopo aver scoperto che la sua compagna Tricia è incinta, si trova ad essere coinvolto in una rissa con alcuni ubriachi. Durante la colluttazione, il ranger colpisce accidentalmente con un coltello uno degli uomini artefici del pestaggio, uccidendolo. Quando nel luogo dell’aggressione arrivano gli agenti della polizia insieme a Tricia, che si era tempestivamente allontanata per cercare aiuto, si trovano davanti solo Cameron con un coltello in mano e l’uomo ferito a morte, riverso a terra. Il Ranger viene prima arrestato con l’accusa di omicidio e successivamente condannato ad otto anni di prigione.

Durante gli anni di reclusione, l’uomo non vuole in nessun modo che sua figlia Casey entri in carcere e si accontenta dunque di vederla crescere in fotografia. Il giorno dell’ottavo compleanno di Casey, coincide con il lieto evento della concessione a Cameron della libertà vigilata. Moglie e figlia sono in trepidante attesa di riabbracciare l’uomo ingiustamente incarcerato, ma qualcosa sta per accadere. Cameron, purtroppo, viene imbarcato in un volo insieme ai peggiori detenuti del sistema penale statunitense e appena poco dopo il decollo, Cyrus Grissom, genio criminale, riesce ad attuare un dirottamento accuratamente progettato. Per Cameron, l’unico modo di salvarsi e tornare dalla sua famiglia sarà risolvere quella situazione.

Il cast del film

Come anticipato, nel ruolo del protagonista Cameron Poe vi è l’attore Nicolas Cage. Con questo film, The Rock e Face/Off – Due facce di un assassino egli ha realizzato quella che molti considerano la “Santa Trinità” degli action thriller degli anni Novanta. Per prepararsi al ruolo, Cage si è mantenuto in allenamento al fine di mantenere la propria muscolatura, passando anche del tempo in Alabama per studiare l’accento locale. Quello che sfoggia nel film, però, è stato definito uno dei peggiori tentativi di emulazione d’accento di sempre. Accanto a lui, nel ruolo della moglie Tricia Poe, vi è invece l’attrice Monica Potter.

Nel ruolo di Cyrus Grissom, il detenuto che attua il dirottamento, vi è John Malkovich. L’attore era notoriamente scontento durante le riprese, poiché la sceneggiatura continuava ad essere modificata, rendendogli impossibile sapere cosa sarebbe accaduto. John Cusack, che interpreta Vince Larkin, agente Marshals, era altrettanto scontento del film e si rifiutò di pubblicizzarlo. Nel film compaiono poi gli attori Ving Rhames nel ruolo del detenuto Nathan Jones, Dave Chappelle nei panni di Joe Parker, Danny Trejo in quelli di Johnny Baca, Steve Buscemi con il personaggio di Garland Green. Duncan Malloy, agente capo della DEA, è invece interpretato da Colm Meaney.

Come finisce il film? Ecco la spiegazione del finale

Mentre sorvolano il deserto, Malloy è a un pelo dall’abbattere l’aereo, ma viene convinto da Larkin a farlo atterrare a Las Vegas, dopo aver sentito Cameron via radio, il quale nel frattempo aveva preso il controllo dell’aereo. Siccome il motore è danneggiato e l’aereo è senza carburante, anziché farlo atterrare all’Aeroporto di Las Vegas viene invece fatto atterrare nella via principale della città, causando ingenti danni. Mentre i carcerati sopravvissuti all’impatto vengono arrestati e Bimbo trasportato via in ambulanza, Cyrus fugge su di un camion dei pompieri insieme a Scalpo e Mastino: in un rocambolesco inseguimento, Larkin e Poe riescono però ad ucciderli.

Finalmente, Cameron può riabbracciare la moglie e vedere per la prima volta sua figlia. Si scopre infine che Garland Greene, l’unico criminale ad essere riuscito ad evadere, ora fa bella vita al casinò. Il che, se si considera che Greene è un pericoloso killer con numerosi omicidi commessi in passato, rende il suo essere a piede libero piuttosto inquietante. Sebbene infatti questo finale voglia essere una sorta di momento divertente, ovviamente ignora completamente il fatto che Greene è un uomo mentalmente instabile con 30 omicidi a suo nome. Potrebbe sì aver deciso di cambiare vita, ma potrebbe anche essere che ricada nel suo vizio e torni ad essere un pericoloso assassino.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Con Air è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Tim Vision e Disney+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 17 dicembre alle ore 21:30 sul canale Nove.