Casey Affleck dirigerà il film in costume Company

Casey Affleck mette fine alla sua lunga pausa dal cinema! L’attore e regista sarà il prossimo regista del film drammatico “Company”. Le riprese del progetto inizieranno a Calgary, Alberta, a gennaio e si concluderanno a marzo 2025. Affleck, che ha scritto il film insieme a Ron Hansen, sta effettuando il casting per i protagonisti.

La trama dettagliata del dramma d’epoca rimane per ora segreta, ma ruota attorno a un triangolo amoroso tra marito e moglie e uno strano truffatore in cui si imbattono. La narrazione si concentrerà anche su un sedicenne di nome Caleb, descritto come particolare e scontroso. Il giovane, testa calda, è lunatico e imprevedibile, soprattutto con l’energia di un coyote.

Powered by

Il progetto segna il primo film di Affleck come regista dopo il thriller fantascientifico del 2019 “Light of My Life”, che segue un padre e una figlia anni dopo che una pandemia ha causato l’eliminazione di metà della popolazione mondiale. Nel film ha interpretato il ruolo di “papà” accanto a Elisabeth Moss e Anna Pniowsky. All’inizio di quest’anno il regista è tornato sulla sedia da regista per dirigere il cortometraggio “Electric Sheep” utilizzando Movie Gen, il modello di ricerca di Meta per la generazione di video AI.

Come attore, Affleck è apparso l’ultima volta nel thriller psicologico “Slingshot” nel ruolo di John accanto al Capitano Franks di Laurence Fishburne. Insieme al suo amico d’infanzia e collaboratore, Matt Damon, ha recitato nel film di rapina di Apple TV+ “The Instigators”. Sia Affleck che Damon sono apparsi anche nell’acclamato biopic di Christopher Nolan “Oppenheimer”.

Affleck si è precedentemente cimentato nel regno del dramma d’epoca sviluppando “Far Bright Star” con Joaquin Phoenix, protagonista del suo debutto alla regia “I’m Still Here”. Tuttavia, non ci sono stati aggiornamenti sul progetto dopo il suo annuncio nel novembre 2015. Inoltre, Affleck avrebbe dovuto recitare nell’adattamento di Joe Wright del romanzo di John Williams del 1965 “Stoner”. Purtroppo, anche questo film è rimasto nell’inferno dello sviluppo dal 2017.

Ron Hansen e Affleck si conoscono da tempo. L’attore ha recitato nell’adattamento del romanzo “L’assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford” al fianco di Brad Pitt e ha ricevuto una nomination all’Oscar per la sua interpretazione di Robert Ford. Come sceneggiatore, Hansen ha co-scritto il film drammatico di Mona Fastvold “Il mondo che verrà”, interpretato da Affleck, Vanessa Kirby e Katherine Waterston.