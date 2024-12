Lioness – Stagione 2, recap e spiegazione del finale: La missione di Joe ha successo?

Il finale della seconda stagione della serie thriller di Paramount+ Lioness, intitolato “La bussola punta verso casa”, segue la nuova missione di Joe McNamara (Zoe Saldana) che ha come obiettivo due scienziati nucleari cinesi. Nonostante sia stata gravemente ferita, guida la sua squadra in Iran per eliminare gli obiettivi che possono rafforzare l’armamento nucleare del Paese mediorientale. Mentre lei si impegna nell’incarico in Iran, i suoi superiori, Byron Westfield e Kaitlyn Meade (Nicole Kidman), si concentrano su Alvaro Carrillo, l’obiettivo originale della missione Lioness che coinvolge Josephina Carrillo. I due alti ufficiali della CIA sbarcano in Messico per dimostrare alla Cina che sono disposti a tutto pur di salvaguardare la sicurezza degli Stati Uniti! SPOILER IN ARRIVO.

Lioness – Stagione 2 Episodio 8 Recap

‘La bussola punta verso casa’ inizia con Joe e la sua squadra che atterrano in Iran per la loro missione. Anche se sta lottando con la sua ferita, vuole essere coinvolta il più possibile nell’incarico, con grande disapprovazione di Bobby, il leader della banda QRF. Joe ascolta il suo subordinato per la prima volta dopo tanto tempo, ma ricorda a quest’ultimo che sarà sul campo di battaglia se la missione andrà a rotoli. Amber Whalen, l’ufficiale dell’intelligence della CIA responsabile della missione, li guida dalla base mentre Cody è sul posto per aggiornarli sugli sviluppi.

Powered by

Edwin Mullins osserva la missione dalla Casa Bianca e informa i suoi colleghi che si assumerà la completa responsabilità dell’incarico se dovesse fallire. È felice di lasciare il merito ad altri in caso di successo, poiché a lui interessa solo dare una lezione ai nemici del suo Paese. Mentre Joe si prepara per la missione in Iran, Byron Westfield e Kaitlyn Meade fanno un’offerta a Pablo Carrillo. Gli alti funzionari della CIA gli fanno sapere che lui e la sua famiglia potranno avere libertà e fortuna se si unirà a loro. Byron e Kaitlyn vogliono che Pablo faccia da mediatore tra loro e Alvaro Carrillo, in modo da poter mettere le mani sull’associato cinese che sta aiutando i messicani a minacciare la sicurezza degli Stati Uniti.

Pablo chiama Alvaro e gli offre più di 300 milioni di dollari in cambio del socio cinese. Il leader dei Los Tigres si lascia tentare dall’offerta e accoglie il fratello e i funzionari della CIA in Messico. Dopo un fastidioso controllo di sicurezza al cancello, Byron e Kaitlyn entrano in casa di Alvaro con Pablo. Il fratello minore uccide il maggiore e si proclama nuovo capo del cartello della droga. Kyle McManus informa i suoi superiori che il collaboratore cinese catturato sarà trasferito nella prigione di Guantanamo Bay per aver complottato contro e successivamente minacciato la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Lioness – Stagione 2 – Finale: La squadra di Joe sopravvive all’attacco? Qualcuno è morto?

La missione di Joe inizia con Josephina Carrillo e Cruz Manuelos che partono in elicottero per uccidere gli scienziati nucleari cinesi. Le due Lioness fanno piovere missili e proiettili sui veicoli iraniani che trasportano gli obiettivi e sul loro convoglio. Tuttavia, impiegano un po’ più di tempo del previsto per eliminare le minacce, solo che il loro elicottero viene colpito da un missile. L’elicottero si schianta a terra, ferendo gravemente Josephina più di Cruz. Joe e la sua squadra QRF arrivano sul posto in men che non si dica per salvare i loro colleghi, ma subiscono un’imboscata da parte dei soldati iraniani che arrivano sul posto da est e da ovest, da nord e da sud.

Cody e il suo connazionale fanno del loro meglio per uccidere i nemici, ma gli iraniani li superano facilmente di numero. Con la squadra del CAS lontana, Joe, la sua squadra e i loro colleghi sono costretti a combattere la battaglia da soli. Molti di loro, tra cui Bobby, Two Cups e Tex, vengono gravemente feriti, ma sopravvivono tutti. La squadra del CAS arriva prima che Josephina debba uccidere i suoi stessi superiori e colleghi per proteggerli dalla barbarie dei nemici. Pertanto, Joe riesce a concludere la missione senza perdere nessuno dei membri della sua squadra. Anche se la maggior parte di loro è gravemente ferita, le ferite non sono abbastanza gravi da ucciderli.

A morire, o almeno quasi, è la voglia di Joe di mettere in gioco la vita sua e della sua squadra per combattere per il suo Paese. Sa che né lei né la sua nazione hanno la possibilità di decidere di non imbarcarsi in questi incarichi pericolosi. Per quanto la riguarda, non sarebbe nemmeno sorprendente se tornasse presto su un altro campo di battaglia. Tuttavia, Joe ha iniziato a temere di fare ciò che fa, il che spiega perché piange a dirotto dopo la missione. Invece di festeggiare la vittoria come le persone alla Casa Bianca, esprime la rabbia e l’impotenza che prova nel mezzo di incarichi simili.

Cruz e Josephina finiscono insieme?

Cruz e Josephina promettono di “non” parlare dei loro crescenti sentimenti reciproci dopo la conclusione della missione. Poiché tornano alla base con ferite sufficienti, soprattutto il pilota di caccia, non hanno l’opportunità di parlare del futuro della loro relazione prima della fine della seconda stagione. In quanto Lioness, entrambe non hanno voce in capitolo su ciò che le aspetta. Poiché la loro missione si conclude in modo soddisfacente, Joe può mantenerle o lasciarle andare. Se una delle due opzioni si concretizza, le possibilità che Cruz e Josephina finiscano insieme sono alte. Possono lavorare insieme o trasferirsi insieme, il che darà loro l’opportunità di costruire il loro rapporto.

Cruz e Josephina sono molto compatibili come coppia. Poiché lavorano entrambi nello stesso settore, possono capire e accettare il modo di vivere dell’altro più di chiunque altro. I conflitti presenti nella relazione tra Joe e Neal non potranno mai far parte dell’unione delle due Leonesse, che è molto importante per le possibilità di sopravvivenza della loro compagnia. Cruz, che ha sacrificato il suo cuore e il suo amore per il suo Paese, può aiutare Josephina ad affrontare i danni irreparabili subiti dal rapporto con la sua famiglia, che potrebbe riavvicinarli. Detto questo, tutto ciò è più facile a dirsi che a farsi.

Nel caso di Cruz e Josephina, se Joe decide di trattenere una delle due e di lasciare andare l’altra, la loro relazione potrebbe non sopravvivere a questa svolta. La prescelta dovrà dare priorità agli interessi della CIA e del Paese più che ai propri sentimenti e al proprio partner. Se questo scenario si materializzerà nelle loro vite, è difficile prevedere se uno dei due aspetterà volentieri l’altro per il bene della loro unione. Considerando queste possibilità, il destino della relazione tra Cruz e Josephina dipenderà molto probabilmente dai piani di Joe per i due soldati.

Joe e Neal si lasciano o restano insieme?

Joe parte per la missione in Iran contro il volere di Neal. Come marito e medico, sa bene che lei non è abbastanza in forma per tornare sul campo di battaglia e mettere a rischio la sua vita. Dopo la sua esperienza di pre-morte, non è abbastanza forte per affrontare la possibilità della sua morte o peggio. Sa che i loro figli sono in grado di farlo, ma lui no. Quando Joe non lo rispetta, Neal prende sottilmente in considerazione l’idea di separarsi da lei. Per questo motivo la funzionaria della CIA teme di non avere più una casa in cui tornare. Con sua grande sorpresa, Neal la riaccoglie con tutto il cuore e riafferma il suo impegno nei suoi confronti.

Neal decide di non rompere con Joe proprio per il motivo che lo spinge a separarsi da lei: l’amore. I suoi sentimenti per lei sono immensi e forti, il che spiega perché dia un’altra possibilità alla loro unione. Lui l’ha sempre amata abbastanza e di più, ed è per questo che lei ha sempre una casa dove tornare, nonostante le innumerevoli volte in cui ha dato la priorità agli interessi della CIA rispetto alla sua famiglia. Se Neal poteva andarsene, doveva farlo molto tempo fa. Potrebbe non aver aspettato che il loro rapporto diventasse più forte che mai. Pertanto, possiamo aspettarci che rimangano insieme per sempre.

Neal ha sacrificato abbastanza per stare con Joe. Potrebbe non essere in grado di buttare via tutto e accettare la separazione da lei. Pertanto, potrebbe scegliere la seconda opzione: diventare più forte. Può fare del suo meglio per accettare i pericoli associati al lavoro della moglie e imparare a mantenere un rapporto con lei nonostante la possibilità che si faccia male o venga uccisa. Altrimenti, Joe dovrà sacrificare il suo lavoro per Neal, il che sembra essere una richiesta difficile, considerando le convinzioni e l’impegno di lei nel proteggere il suo Paese.

Cosa succede dopo il successo della missione?

Il successo della missione in Iran rivela al mondo la forza ineguagliabile degli Stati Uniti. Edwin Mullins approva l’incarico quando si rende conto che la Cina si è alleata con Messico, Iran e Turchia per minacciare e danneggiare il suo Paese. I nemici della nazione si raggruppano per scatenare il caos all’interno dei suoi confini, senza alcun riguardo per la sua forza e sovranità. La Cina installa un agente in Messico e invia scienziati nucleari in Iran con l’impressione che gli Stati Uniti non possano fare nulla contro queste mosse. Il successo della missione cambia questa impressione.

Quando la CIA neutralizza con successo le minacce in Messico e in Iran, la Cina e i suoi alleati si rendono conto di aver perso la guerra. Tutto ciò che possono fare è limitare i danni potenziali. L’ambasciatore cinese deve aver chiamato Mullins per farlo. Potrebbe volere che la CIA consegni l’agente catturato in Messico per assicurarsi che l’uomo non riveli nulla di riservato che possa danneggiare la Cina. Allo stesso modo, altri Paesi potrebbero voler informare Mullins di prendere le distanze da questo conflitto in corso per evitare un imbarazzo simile a quello che accade in Iran all’interno dei loro confini. A prescindere dalle ragioni esatte, è chiaro che hanno imparato a non immischiarsi negli affari degli Stati Uniti.