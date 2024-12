Questi fantasmi!, tutto quello che c’è da sapere sul film

La Collection De Filippo è un ambizioso progetto della Rai che porta sul piccolo schermo i capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, personalità che non ha bisogno di presentazioni e che ha saputo raccontare l’Italia con comicità e inquietudine, offrendo un ritratto amaro e ironico della società. Sotto l’apparente leggerezza dei suoi testi si cela l’analisi dell’animo umano e delle dinamiche sociali, che rendono i suoi lavori universali e sempre attuali. Ad oggi sono già stati realizzati Natale in casa Cupiello, Non ti pago(entrambi con Sergio Castellitto), Napoli milionaria!, Sabato, domenica e lunedì e Filumena Marturano. A questi si aggiunge ora Questi fantasmi!.

Il film, che è diretto da Alessandro Gassmann, è dunque basato sull’omonima Commedia scritta nel 1945 da Eduardo De Filippo, che debuttò il 7 gennaio 1946 al Teatro Eliseo di Roma, con la Compagnia “Il Teatro di Eduardo con Titina De Filippo”. Si tratta inoltre della quarta trasposizione per lo schermo di quest’opera dopo un film omonimo, diretto da Eduardo stesso e interpretato nel 1954, seguito nel 1962 da un altro adattamento per la tv diretto e interpretato dallo stesso De Filippo e da un film per il cinema del 1967 diretto da Renato Castellani, e con protagonisti Vittorio Gassman e Sophia Loren.

Powered by

Alessandro Gassmann ha dunque ripreso in mano un’opera con cui si era già confrontato anche suo padre e attua un adattamento che mira a far scoprire anche alle nuove generazioni la costante attualità di Eduardo. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Questi fantasmi!. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al significato dell’opera. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Questi fantasmi!

Protagonista del film è Pasquale Lojacono, un uomo in difficoltà economiche, che si trasferisce insieme alla moglie Maria in un ampio e decadente appartamento situato in un vecchio palazzo napoletano. La loro permanenza nell’immobile è frutto di un insolito accordo con il proprietario: in cambio dell’affitto gratuito, Pasquale deve dissipare le dicerie che dipingono la casa come infestata da fantasmi, restituendo così alla proprietà il suo valore e la sua reputazione. Con il passare dei giorni, strani avvenimenti sembrano confermare la presenza di entità sovrannaturali.

Il protagonista si trova infatti a ricevere regolarmente misteriose somme di denaro, che attribuisce alla generosità di spiriti benevoli. Convinto della solidarietà ultraterrena, Pasquale si immerge in una sorta di sogno ad occhi aperti, ignaro che dietro questa apparente fortuna si nasconde una realtà ben più terrena: il denaro proviene infatti da Alfredo, l’amante di Maria, che trama nell’ombra per mettere a tacere il marito e organizzare una fuga con lei.

Questo intricato triangolo amoroso si arricchisce di una vivace galleria di personaggi: Raffaele, il portiere del palazzo, e sua sorella Carmela, sempre pronti a sfruttare a loro vantaggio la leggenda della casa infestata; la famiglia di Alfredo, coinvolta indirettamente nei piani dell’uomo; e soprattutto il professor Santanna che, dalla finestra dell’appartamento di fronte, assiste agli eventi con un misto di ironia e critica pungente. Tra equivoci, inganni e riflessioni sulla credulità umana, la vicenda si snoda svelando poco a poco i desideri, le paure e le debolezze dei suoi protagonisti.

Il cast del film

Ad interpretare il protagonista Pasquale Lojacono vi è l’attore Massimiliano Gallo, oggi celebre per la fiction Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso ma già protagonista in TV di un’opera di De Filippo con Napoli milionaria!. Accanto a lui, nel ruolo della moglie Maria, vi è invece l’attrice Anna Foglietta, già diretta da Alessandro Gassmann in Il premio. Recitano poi nel film anche Alessio Lapice – visto nel film Il primo re e nella fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore – nel ruolo di Alfredo Marigliano.

Completano il cast Gea Martire nel ruolo di Carmela, Maurizio Casagrande nel ruolo di Raffaele, il portiere, Viviana Cangiano in quello di Armida e Tony Laudadio in quello di Gastone Califano. Lello Serao è il Barone Carlo De Nittis, mentre Flavia Lieto e Rosa Nunzi sono rispettivamente la prima e la seconda figlia di Alfredo. Luciana Zazzera è la padrona di casa e Vincenzo Castellone è il barbiere. Mariano Rigillo, infine, è la voce del professor Santanna.

Il significato dell’opera di Eduardo De Filippo

Questi fantasmi! affronta uno dei temi principali della produzione eduardiana, ovvero l’imposizione di una maschera da parte dei personaggi dettata unicamente dalle circostanze. Dai toni scherzosi della commedia si passa infatti alla riflessione sull’autenticità degli uomini e al tentativo della riappropriazione della dignità di un uomo in crisi lavorativa e coniugale. Questo è Pasquale Lojacono, il quale porta gli spettatori a nutrire il dubbio se egli sia realmente un ingenuo o un abile opportunista, intenzionato a sfruttare le condizioni che gli si presentano anche quando ne è in realtà una vittima o, volendo, il fantasma del titolo.

Dove vedere il film in streaming e in TV

Il film è presente nel palinsesto televisivo di lunedì 30 dicembre alle ore 21:30 sul canale Rai 1. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.