Dakota Fanning rivela il regalo di compleanno che Tom Cruise le fa ogni anno da “La guerra dei mondi”

Dakota Fanning è diventata virale in aprile per aver rivelato che non solo Tom Cruise le ha regalato un cellulare quando ha festeggiato il suo 11° compleanno sul set del film di Steven Spielberg “La guerra dei mondi” del 2005, in cui Cruise interpretava il padre della giovane attrice, intento a cercare di proteggerla dall’invasione aliena. Ma oltre al cellulare, da allora Cruise ha continuato a mandare a Dakota Fanning un regalo di compleanno ogni anno. Si tratta di quasi due decenni di regali di compleanno, che a quanto pare sono stati tutti… scarpe.

La Fanning ha infatti ora rivelato i dettagli dei regali di Cruise durante una nuova intervista al talk show diurno di Kelly Clarkson. “Ho compiuto 11 anni durante ‘La guerra dei mondi’, quando abbiamo lavorato insieme, e lui mi ha regalato il mio primo cellulare per quel compleanno”, ha detto la Fanning. “Era un Motorola Razr… Non avevo nessuno da chiamare, ma volevo tanto un Razr. Devo averne parlato molto, perché è quello che mi ha regalato. È un ricordo fantastico“.

“Poi mi manda sempre la stessa cosa ogni anno”, ha continuato la Fanning. “Da piccola amavo le scarpe, e ho iniziato a poter entrare in scarpe da adulta molto piccole quando ero al press tour de ‘La guerra dei mondi’, quindi ne ero davvero entusiasta. Così, da quel compleanno in poi, mi manda sempre delle scarpe“. La sua sarà a questo punto una gran collezione di scarpe, che quantomeno le ricordano di quella felice esperienza sul set di “La guerra dei mondi” e dell’amicizia nata tra lei e Tom Cruise.

Dakota Fanning al cinema con The Watchers

Dakota Fanning è ora al cinema con il film The Watchers, che segue Mina, un’artista di 28 anni, che rimane bloccata in una vasta foresta incontaminata nell’Irlanda occidentale. Quando Mina trova rifugio, rimane inconsapevolmente intrappolata insieme a tre sconosciuti che ogni notte vengono osservati e perseguitati da creature misteriose. Non puoi vederli, ma loro vedono tutto. Oltre a Fanning, gli altri protagonisti di The Watchers, sono Georgina Campbell (“Barbarian”, “Suspicion”), Oliver Finnegan (“Creeped Out”, “Outlander”) e Olwen Fouere (“L’uomo del Nord”, “Il turista”).

Il film è diretto da Ishana Night Shyamalan ed è prodotto da M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan e Nimitt Mankad. I produttori esecutivi sono Jo Homewood e Stephen Dembitzer. Insieme all’esordiente regista, fanno parte del cast tecnico il direttore della fotografia Eli Arenson (“Lamb”, “Hospitality”), la scenografa Ferdia Murphy (“Lola”, “Finding You”), il montatore Job ter Burg (“Benedetta”, “Elle”) e il costumista Frank Gallacher (“Sebastian”, “Aftersun”). La musica è invece di Abel Korzeniowski (“Till”, “The Nun”).