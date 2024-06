Deadpool e Wolverine: lo spot “Silenzia i tuoi cellulari” in versione intergrale (con tutte le parolacce)

Disney/Marvel Studios hanno dato il via alla presentazione di Deadpool e Wolverine del CinemaCon con un divertente PSA “Silenzia i tuoi cellulari” in cui il Mercenario Chiacchierone e il Mutante con lo scheletro di Adamantio invitano il pubblico a silenziare il cellulare in sala. Una versione più breve e di scarsa qualità è trapelata on-line all’inizio di questo mese, ma ora il tutto è arrivato online.

Il teaser inizia con Wade Wilson che tenta di dire a Logan quali personaggi debutteranno in Avengers: Secret Wars, ma ogni volta che ci prova, viene interrotto dallo squillo di un cellulare. Alla fine, il mutante notoriamente scontroso spinge via il Mercenario Chiacchierone e rompe lui stesso la quarta parete.

“Ehi, amico, sei in un cinema, non nella casa di cura di tua nonna: spegni il tuo fottuto telefono!” Deadpool poi risponde menzionando che Wolvie parlando in questo modo fa vibrare il suo “cazzo”. Poi aggiunge: “Bella rottura della quarta parete, non pensavo di avercela con te!”. La clip termina con Logan che dice a Wade di “chiudere la bocca” – con un’ultima parolaccia ad hoc.

Deadpool e Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio e segna l’introduzione del Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds nell’universo cinematografico Marvel (con un rating decisamente diverso rispetto ai primi due capitoli). Soprannominandosi “Marvel Jesus”, Deadpool arriva nel MCU dopo essere stato rapito dalla Time Variance Authority, i manager del multiverso visti l’ultima volta in Loki, e si ritrova nello stesso mondo dei Vendicatori.

Sebbene il suo volto non si veda nel trailer, anche Wolverine di Hugh Jackman passa dall’universo di X-Men al MCU. Diretto da Shawn Levy, il film comprende anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.