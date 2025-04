No Sudden Move: la spiegazione del finale del film

Il recente thriller noir di Steven Soderbergh, No Sudden Move, si conclude con una serie di tradimenti, colpi di scena e vicoli ciechi. Ambientato nella Detroit del 1954, No Sudden Move segue il criminale da quattro soldi Curt Goynes (Don Cheadle), che ottiene un guadagno apparentemente facile lavorando con il sempre imprevedibile Ronald Russo (Benicio del Toro) e l’ombroso Charley (Kieran Culkin). Come nei thriller magistrali di Soderbergh, come Unsane o il recente Black Bag, No Sudden Move mantiene un’aura di suspense costante, punteggiata solo da doppi giochi e vendette.

Soderbergh si affida a un cast d’insieme stellare per far funzionare il film senza intoppi, e questa decisione si ripaga con l’epilogo del film. No Sudden Move si concentra su Goynes, appena uscito di prigione e in cerca di un ultimo lavoro ben pagato prima di lasciare la città. La diffidenza permea l’atmosfera fin dalla prima scena, soprattutto quando sia Goynes che Russo sono scettici nel lavorare con il misterioso intermediario Jones (Brendan Fraser). Il lavoro è piuttosto semplice: i tre uomini ingaggiati devono tenere sotto tiro una famiglia per tre ore, finché non viene recuperato un determinato documento entro quel periodo di tempo.

Tuttavia, No Sudden Move parla di una rapina andata male, una rete di macchinazioni interconnesse manovrate dai vertici della malavita. Mentre le cose vanno male, si scoprono nuovi personaggi come il boss mafioso Frank Capelli (Ray Liotta) e Aldrick Watkins (Bill Duke), oltre a quello del costruttore di automobili Mike Lowen, interpretato da Matt Damon in un cameo a sorpresa. Ecco cosa significa il finale di No Sudden Move se confrontato con la portata complessiva della narrazione noir.

Perché i documenti rubati sono così ambiti e cosa nascondono?

Poiché l’intera premessa del lavoro dei tre uomini si basa sul recupero del misterioso documento, questo emerge come un McGuffin fondamentale nel corso del film. Quando Goynes, Russo e Charley si introducono nella casa di Matt Wertz (David Harbour), dipendente della GM, lo convincono a rubare i documenti in questione al suo datore di lavoro facendo leva sulla sicurezza della sua famiglia e sulla sua relazione extraconiugale. Man mano che la trama procede, Goynes e Russo si rendono rapidamente conto che le cose non sono come sembrano e che l’agognato pezzo di carta sblocca molto più di un lavoro una tantum destinato a fallire. Con l’apparizione di Mike Lowen, molto più tardi, in No Sudden Move, si scopre che il documento fa parte di un grande insabbiamento da parte dell’industria automobilistica di Detroit.

Il documento contiene infatti i progetti di una marmitta catalitica, che consentirebbe alle auto di emettere meno inquinamento nell’atmosfera. Mentre le ramificazioni socio-politiche di questa rivelazione sono enormi, la natura contorta con cui il documento viaggia attraverso i vari strati di criminali di bassa lega, intermediari, boss mafiosi e giganti aziendali indica un gioco più grande. Il film si basa su una vera e propria cospirazione che riguarda l’industria automobilistica nella Detroit della metà degli anni Cinquanta e che coinvolge le Big Four, ovvero GM, Chrysler, Ford e American Motors, che nel film non si fermano davanti a nulla pur di impedire che il documento venga alla luce.

No Sudden Move è un’allegoria sulla mobilità sociale e l’atto di prevaricazione

Soderbergh presenta Detroit come un microcosmo di ciò che stava accadendo nel Paese nel suo complesso. I temi chiave di No Sudden Move sono le tensioni razziali esacerbate dalla costruzione dell’autostrada I-375 che ha distrutto un quartiere nero di Detroit. Questo aspetto viene citato di sfuggita in diversi punti del film, con un Goynes turbato ma determinato che si trova al centro degli eventi che accadono intorno a lui. Come criminale con un’enorme taglia sulla testa e senza la possibilità di rifugiarsi nel suo passato, Goynes è costretto a prendere misure estreme per scalare gli strati sociali del ventre criminale di Detroit.

Tuttavia, i potenti della società e della politica non apprezzano che le pedine del loro gioco salgano per accaparrarsi il loro potere, un tema che viene fortemente enfatizzato negli ultimi 25 minuti del film. Ciò si collega direttamente al concetto di prevaricazione, che in Nessuna mossa improvvisa si riflette nella tranquilla ambizione di Goynes, che desidera superare persone come Mike Lowen, e di Russo, che gioca bene le sue carte per ostacolare boss mafiosi come Capelli. La sete di salire verso l’alto e di raccogliere i frutti degli uomini potenti evoca il tema dell’Overreacher rinascimentale, che ha una folle sete di conoscenza vietata a quelli come lui e che quindi brucia velocemente quando vola troppo vicino al sole.

Goynes paga a caro prezzo le sue ambizioni, messo alle strette da varie bande, soprattutto quella di Watkins, a cui aveva rubato anni prima un importante registro. E poi ci sono magnati aziendali come Lowen, che non si fermano davanti a nulla pur di ostacolare chi osa mettere in discussione lo status quo stabilito, non facendosi scrupolo di lasciare una grande scia di cadaveri pur di raccogliere profitti. Purtroppo, alla fine, i disonesti e i potenti hanno la meglio.

Cosa succede a Russo e Goynes alla fine?

Mentre Charley viene ucciso molto prima in No Sudden Move da Goynes, lavora a stretto contatto con Russo nonostante i due uomini siano costantemente diffidenti nei confronti dell’altro. Condividendo l’onere di essere dei ricercati che hanno osato ficcare il naso in questioni al di fuori della loro portata, Goynes e Russo si fanno abilmente strada nella cospirazione e riescono quasi a farla franca con un’enorme somma di denaro. Tuttavia, i due criminali fanno una fine molto diversa quando le loro strade si separano, un risultato che può essere attribuito solo alla pura fortuna.

Nonostante sia perseguitato da Capelli e Watkins, Goynes riesce miracolosamente ad arrivare alla fine grazie a un accordo a metà strada con la banda di Watkins, che lo salva dal detective Joe Finner (Jon Hamm) proprio all’ultimo minuto. Avendo perso tutto ciò per cui aveva lavorato, Goynes si accontenta della sua vita e dei 5.000 dollari che gli erano stati promessi per il lavoro e decide di cogliere l’occasione per partire per Kansas City per una vita apparentemente più tranquilla. Dall’altra parte, Russo scappa con Vanessa (Julia Fox), moglie di Capelli, dopo che gli sono rimasti 400.000 dollari dopo aver venduto i documenti al miglior offerente. Tuttavia, mentre i due sono in viaggio, Vanessa gli spara a bruciapelo, lasciandolo nel bel mezzo del nulla, dimenticato dalla vita.

Il vero significato del finale

No Sudden Move si conclude con una serie di tradimenti e colpi di scena, tra cui Vanessa che spara a Russo, per poi essere accolta dagli uomini di Lowen che le sottraggono la valigia piena di denaro. Il detective Finner, che inizialmente sembra interessato a svelare la verità, si rivela una pedina del grande gioco, poiché lavora direttamente per giganti aziendali come Lowen, eseguendo i loro ordini. La concezione superficiale e infranta del Sogno Americano viene attuata a spese di milioni di persone, che si ritrovano discriminate, socialmente svantaggiate e sotto gli artigli della criminalità e della povertà.

Nel frattempo, i piani alti della scala del potere rimangono ancora nascosti: chi è che tira davvero i fili? Indipendentemente dal punto di vista di ciascuno, No Sudden Move sottolinea la natura vuota dell’esistenza in un mondo pieno di crimini, il prezzo che si deve pagare nel processo e la sobria semplicità di una vita pittoresca e limitata. Un finale dunque amaro, con cui Soderbergh – similmente a quanto fatto anche con film come Panama Papers e il già citato Black Bag mira a smascherare volti spiacevoli della società contemporanea.