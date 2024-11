Dune: Prophecy episodio 1, la spiegazione della visione di Kasha

La star di Dune: Prophecy Jihae analizza l’inquietante incubo che Kasha sperimenta nell’episodio 1. Ambientata più di diecimila anni prima della nascita di Paul Atreides, la serie HBO è stata presentata in anteprima domenica scorsa (lunedì da noi, su Sky e NOW), e racconta la nascita dell’ordine Bene Gesserit sotto Valya (Emily Watson) e Tula (Olivia Williams) Harkonnen.

Kasha, la Truthsayer dell’imperatore Javicco Corrino (Mark Strong), svolge un ruolo importante nell’episodio 1 di Dune: Prophecy (qui la recensione) ed è protagonista di diversi momenti notevoli, tra cui una sequenza da incubo che suggerisce che l’incoronazione di Ynez (Sarah-Sofie Boussnina) rappresenterà la caduta della Sorellanza.

In una recente intervista con Screen Rant, Jihae spiega la visione di Kasha, anticipando cosa significherà per i futuri episodi dello show. Oltre ad anticipare che l’incubo sta spianando la strada a una “carneficina” imminente, l’attrice rivela anche che l’incoronazione di Ynez non è ciò che alla fine porterà a questo oscuro futuro. Per quanto riguarda le motivazioni della carneficina, Jihae non lascia trapelare alcuna informazione. Ecco che ha raccontato:

“Vede sicuramente un’oscurità in arrivo per la Sorellanza, e teme che sarà causata direttamente dal piano di mettere Ynez sul trono. Poiché Ynez era nel suo incubo, probabilmente crede che questo sia ciò che accadrà.

La Madre Superiora originale molti anni prima disse: “Questo è il segno, questa è la verità bruciante, e la vedrai”. Kasha è una Truthsayer, ed è la più dotata di tutte le Truthsayer che esistono nella Sorellanza. Ecco perché è il braccio destro dell’Imperatore dell’universo conosciuto. Ma a casa, è una profetessa che non viene ascoltata. Sta avendo questi sogni e i suoi antenati le stanno parlando, ma le sue sorelle non la ascolteranno.

Penso che abbia interpretato il sogno come qualcosa che sicuramente accadrà, e questo è dannoso per la Sorellanza. Ci sarà una carneficina, e sospetta che la causa sia Ynez. Ma, come scoprirai in seguito, non lo è.”

Cosa significa l’incubo di Kasha per Dune: Prophecy Stagione 1

Valya potrebbe guidare la Sorellanza verso un futuro oscuro

L’episodio 1 si conclude con Kasha che brucia a morte dall’interno, affermando che la versione più anziana del personaggio probabilmente non apparirà come parte del cast di personaggi di Dune: Prophecy negli episodi futuri. Il suo incubo, tuttavia, potrebbe finire per essere particolarmente significativo. Kasha era in una posizione di grande potere nella Sorellanza come Truthsayer dell’Imperatore, ed era allineata con il grande piano di Valya.

Dopo il suo incubo, Kasha incontra Valya e Tula e condivide le sue preoccupazioni riguardo all’ascesa di Ynez. Ciò fa sì che Valya metta in dubbio l’impegno di Kasha nei confronti del loro piano, e la morte di Kasha apparentemente conferma al personaggio di Watson che sta seguendo il percorso corretto delineato dalla Madre Superiora. L’incubo di Kasha e il suo destino finale potrebbero suggerire che Valya sta guidando la Sorellanza verso un futuro oscuro, e che non ascolterà nessuno che le dica il contrario. Tula si dimostra più ricettiva alle riserve di Ynez, e alla fine potrebbe formarsi una frattura tra le due sorelle Harkonnen.

Una teoria su Kasha in Dune: Prophecy Episodio 1

Kasha può ancora tornare in episodi futuri

Le recensioni di Dune: Prophecy sono state positive, ma non quanto quelle di Dune (2021) di Denis Villeneuve e del suo acclamato sequel di inizio anno. Lo show non ha la portata epica dei film e ha una storia più complessa che potrebbe rivelarsi troppo articolata per soli sei episodi, ma offre molti intrighi di palazzo e sorprendenti svolte narrative. Kasha si stava delineando come un personaggio importante nello show e, nonostante la sua morte, potrebbe ancora avere un ruolo negli episodi a venire, nonostante sia apparentemente costretta ad apparire solo in sequenze ambientate nel passato.

Il talentuoso cast di Dune: Prophecy è uno dei maggiori punti di forza dello show finora, e Jihae si è distinta. Sarà un peccato non avere quel personaggio in primo piano mentre si muove in avanti, scontrandosi con Valya, ma ha avuto un importante scopo narrativo. Come anticipa Jihae, l’incubo di Kasha prepara sicuramente il terreno per gli intensi eventi a venire.