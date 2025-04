Dexter: Resurrection, dall’11 luglio su Paramount+

Paramount+ ha svelato la data di arrivo e il teaser trailer di Dexter: Resurrection. L’attesissima serie originale drammatica di SHOWTIME® debutterà in esclusiva venerdì 11 luglio con i primi due episodi.

Paramount+ ha inoltre annunciato che Michael C. Hall e David Zayas, oltre a Clyde Phillips e Scott Reynolds sabato 31 maggio saranno al CCXP di Città del Messico per un esclusivo panel dedicato a Dexter: Resurrection.

La serie originale, la cui produzione è in corso a New York, è stata ideata da Clyde Phillips, showrunner e produttore esecutivo nominato agli Emmy® ed è interpretata dal vincitore del SAG Awards e del Golden Globe® Michael C. Hall (DEXTER®, Six Feet Under) nel ruolo principale di Dexter Morgan.

Dexter: Resurrection, continuazione di DEXTER®: NEW BLOOD, riprende la storia qualche settimana dopo che Harrison Morgan (Jack Alcott) ha sparato a suo padre Dexter (Hall); risvegliatosi dal coma, il protagonista scopre che suo figlio è sparito senza lasciare traccia. Resosi conto di ciò che aveva fatto passare a suo figlio, Dexter parte per New York, determinato a ritrovarlo e a sistemare le cose. Ma portare a termine la missione non sarà facile. Quando Angel Batista (David Zayas) della polizia di Miami arriva con delle domande, Dexter capisce di non poter fuggire dal suo passato. Mentre padre e figlio, a New York, fanno i conti con i propri demoni, si ritrovano ben presto in una situazione più profonda di quanto avessero mai immaginato: l’unico modo per uscirne, è uscirne insieme.

Oltre a Hall, Dexter: Resurrection è interpretato da Uma Thurman nel ruolo di Charley; David Zayas nel ruolo del detective Angel Batista; Jack Alcott nei panni del figlio di Dexter, Harrison Morgan; Ntare Guma Mbaho Mwine nel ruolo di Blessing Kamara; Kadia Saraf nel ruolo del detective Claudette Wallace; Dominic Fumusa nel ruolo del detective Melvin Oliva; Emilia Suárez nel ruolo di Elsa Rivera; James Remar, che interpreta il padre di Dexter, Harry Morgan e Peter Dinklage nel ruolo di Leon Prater.

Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Eric Stonestreet e David Dastmalchian saranno inoltre guest star rispettivamente nei ruoli di Lowell, Mia, Al e Gareth.

DEXTER: RESURRECTION è prodotto dal candidato all’Emmy® Clyde Phillips (DEXTER, DEXTER: ORIGINAL SIN, NURSE JACKIE), che torna anche a ricoprire il ruolo di showrunner e da SHOWTIME® Studios e Counterpart Studios. Anche Michael C. Hall (DEXTER, Six Feet Under) è produttore esecutivo insieme a Scott Reynolds (Jessica Jones), Tony Hernandez (Emily in Paris) e Lilly Burns (Russian Doll), mentre Marcos Siega (DEXTER®: NEW BLOOD) è il direttore di produzione. Monica Raymund (DEXTER: ORIGINAL SIN) dirigerà quattro episodi, mentre Marcos Siega sei. La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution.