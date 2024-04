Deadpool & Wolverine: si dice che nel film apparirà un noto attore del MCU [SPOILER]

I Marvel Studios hanno portato al CinemaCon 9 minuti di filmati di Deadpool & Wolverine e, tra le maggiori rivelazioni, c’è stata un’inquadratura del Thor di Chris Hemsworth che piange il Mercenario dalla bocca larga caduto in battaglia.

Al momento in cui scriviamo, non è chiaro se si tratti di un filmato d’archivio montato per le scene nella TVA o di un vero e proprio cameo del Dio del Tuono del MCU.

In ogni caso, ci aspettiamo che questo film presenti alcuni volti familiari e, se si crede a una nuova indiscrezione condivisa dallo scooper @CanWeGetToast, apparirà anche un veterano del MCU: l’Happy Hogan di Jon Favreau.

Non abbiamo ulteriori dettagli sul ruolo che interpreterà in Deadpool & Wolverine, ma l’attore ha anche interpretato Foggy Nelson nel Daredevil della FOX, quindi consideriamoci incuriositi.

Jon Favreau ha interpretato per la prima volta Happy in Iron Man del 2008 ed è diventato un punto fermo di quel franchise prima di diventare un attore non protagonista nella trilogia di Spider-Man di Jon Watts.

È apparso anche in Avengers: Endgame e in diverse varianti di Happy Hogan in What If…? Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine, si è recentemente seduto per una conversazione con People e ha rivelato che è stato nel lontano 2011, sul set di Real Steel, che Hugh Jackman ha messo per la prima volta Ryan Reynolds sul suo radar.

“Hugh mi disse: ‘Per quello che vale, se mai incontrerai e lavorerai con Ryan Reynolds, non smetterai mai‘”, ha ricordato. “Era il 2010. Hugh Jackman, il profeta, un talento speciale poco conosciuto“.

A quel punto, Hugh Jackman e Ryan Reynolds avevano già condiviso lo schermo in X-Men Origins: Wolverine nei panni di Logan e di una versione di Wade Wilson che avremmo preferito dimenticare. Quando Levy ha incontrato la star di Deadpool, si è creato un legame immediato. “Ci siamo trovati a nostro agio l’uno con l’altro“, ha detto. “

Ma si è davvero manifestata la prima volta che ci siamo seduti a parlare di Free Guy“. “Era una sceneggiatura che parlava di videogiochi, ma avevamo in mente altri temi e messaggi. E siamo entrati in sintonia sul desiderio di dare al pubblico un film che lo trasporti, lo faccia ridere e non si vergogni di essere un film dal cuore grande“.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.