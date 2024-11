Denis Villeneuve rivela di non essere interessato ad un film di Star Wars

Denis Villeneuve è conosciuto in tutto il mondo per aver diretto i recenti film di Dune . Ma c’è un motivo per cui il regista non oserebbe esplorare la galassia lontana, lontana. Durante un recente episodio del podcast The Town (via The Hollywood Reporter), il regista ha raccontato perché non vorrebbe dirigere un progetto di Star Wars. Secondo Villeneuve, esplorare le sabbie di Arrakis comporta una libertà creativa molto maggiore rispetto al processo di realizzazione di una storia di Star Wars . Ecco cosa ha detto l’acclamato artista quando gli è stato chiesto se avrebbe diretto un progetto di Star Wars :

“Il problema è che tutto è deragliato nel 1983 con Il ritorno dello Jedi ”, ha continuato. “È una lunga storia. Avevo 15 anni e io e il mio migliore amico volevamo prendere un taxi e andare a Los Angeles a parlare con George Lucas – eravamo così arrabbiati! Ancora oggi, gli Ewok. Si è rivelata una commedia per bambini. … Guerre Stellari si è cristallizzato nella sua mitologia, molto dogmatica, sembrava una ricetta, senza più sorprese. Quindi non sogno di fare un Guerre stellari perché mi sembra che il codice sia molto codificato”.

Powered by

Dopo che la Disney ha acquisito il franchise di Star Wars più di dieci anni fa, lo studio si è affrettato ad assumere J.J. Abrams per sviluppare una nuova trilogia che riportasse la galassia lontana, lontana sul grande schermo. Il risultato è stato il lancio di Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza. Il sequel con Daisy Ridley e Adam Driver si è rivelato una narrazione molto nostalgica. Il ritorno di personaggi e punti di trama classici potrebbe essere uno dei motivi per cui Denis Villeneuve ritiene che il franchise non sia più pieno di sorprese. Ciononostante, l’investimento si è rivelato molto redditizio per la Disney.

La trilogia di sequel uscita negli ultimi anni è stata un enorme successo al box office mondiale, senza considerare le serie televisive che lo studio ha pubblicato su Disney+. E anche se Denis Villeneuve non trova la libertà creativa necessaria per lavorare nel franchise di Star Wars , il regista ha trasformato i film di Dune in grandi successi. Quest’anno Dune: Parte Due ha guadagnato 714 milioni di dollari al botteghino mondiale. Un terzo capitolo della serie è attualmente in fase di sviluppo presso la Warner Bros.

Qual è il prossimo film di Denis Villeneuve?

Dopo Dune: Parte Due è diventato un enorme successo al botteghino mondiale, la Warner Bros. ha iniziato a lavorare allo sviluppo di un adattamento cinematografico di Dune: Messiah. Lo studio non ha confermato quando il prossimo capitolo del franchise sarà proiettato sul grande schermo. Ma ha confermato che il prossimo film di Denis Villeneuve sarà lanciato il 18 dicembre 2026. Resta da vedere se il viaggio di Paul Atreides (Timothée Chalamet) continuerà prima del previsto. Nel frattempo, i fan non possono aspettarsi che Villeneuve lavori presto al franchise di Star Wars. Un terzo film di Dune sarà prodotto nel prossimo futuro.