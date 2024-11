Freud – L’ultima analisi: Alla scoperta della verità con C.S. Lewis e Sigmund Freud

Così recita l’ultima battuta de Freud – L’ultima analisi, una citazione reale del famoso psicoanalista Sigmund Freud, interpretata nel nuovo film con Anthony Hopkins accanto all’interpretazione di Matthew Goode, l’apologeta cristiano C.S. Lewis. Freud, ateo convinto, viene presentato in uno scenario fittizio, invitando Lewis nella sua residenza di Londra per discutere dell’esistenza di Dio e di altre questioni filosofiche. Sebbene Freud e Lewis non si siano mai incontrati, le loro idee erano spesso diametralmente opposte e Freud – L’ultima analisi (la nostra recensione) ipotizza come avrebbero interagito se avessero avuto la possibilità di discuterne.

Il regista Matt Brown (L’uomo che sconfisse l’infinito) condivide il credito di scrittura con Mark St. Germain, che ha scritto l’omonima pièce teatrale, presentata per la prima volta nel 2009 e che ha avuto un successo off-Broadway a New York nel 2010. L’opera è basata sul libro La questione di Dio (2003) dello psichiatra Armand Nicholi. Nicholi ha tenuto un corso ad Harvard confrontando le filosofie di Freud e Lewis, sia sul tema di Dio che su altri argomenti, come la sessualità umana e il vero significato dell’esistenza.

Le loro divergenze sono riportate in modo vivido in Freud – L’ultima analisi, dove le due grandi menti discutono appassionatamente sullo sfondo dell’alba della Seconda guerra mondiale. Ambientata nel 1939, poco prima dell’inizio ufficiale della guerra e meno di un mese prima della morte per suicidio di Freud, la storia si svolge quasi esclusivamente nella confortevole casa di Freud. Ebreo austriaco, Freud fu costretto a fuggire dall’Olocausto con la figlia, anch’essa psicoanalista. Questo portò i Freud a Londra durante la lunga permanenza di Lewis come donatore a Oxford. Pertanto, l’ipotetico incontro potrebbe tecnicamente essere avvenuto, anche se non ci sono prove che sia accaduto. Il film sostiene, in una scheda di chiusura, che Freud si incontrò davvero con un don di Oxford nelle ultime settimane della sua vita, ma, come ammette la scheda stessa, “non sapremo mai se si trattava di C.S. Lewis”.

Il film Freud – L’ultima analisi ritrae Freud e Lewis con notevole autenticità

Nonostante la natura fittizia della premessa della storia, il film Freud – L’ultima analisi ritrae Freud e Lewis con notevole autenticità. Al pubblico vengono mostrate le sconcertanti tendenze sessuali di Freud, la complicata relazione con la figlia lesbica e la sua pretenziosa messa in ridicolo della religione. Lo stress post-traumatico di Lewis per il servizio prestato nella Prima Guerra Mondiale, il persistente razionalismo fino all’ossessione e la perenne lotta con il problema del male vengono messi a nudo. Sebbene queste caratteristiche siano spesso drammatizzate per ottenere il massimo impatto sul pubblico, come accade in ogni biopic, la fedeltà di Brown alle vite reali di questi uomini è ammirevole, in quanto fa scendere questi luminari dei rispettivi campi dai piedistalli su cui i posteri li hanno collocati e li costringe ad affrontare i loro demoni, cercando al contempo di sostenere al meglio le loro posizioni.

Coloro che si avvicinano a questa battaglia di cervelli aspettandosi di vedere la propria “parte” uscire vincitrice devono essere avvertiti: Questo non è un film che vi dirà che la vostra visione del mondo è giusta. Gli atei che si aspettano un pestaggio da parte di Sigmund Freud rimarranno delusi nel constatare che Lewis, pur avendo a disposizione un numero inferiore di battute, tende ad occupare un posto di rilievo dal punto di vista razionale rispetto alla derisione moraleggiante di Freud e alla sua dipendenza emotiva dall’ateismo per difendersi dalle proprie paure. Allo stesso modo, anche i membri del pubblico cristiano non troveranno nel film un sermone di stile God’s Not Dead, che si fa strada a sproposito, a favore del punto di vista di Lewis. Piuttosto che un’apologia di Freud o di Lewis, Freud – L’ultima analisi lascia semplicemente che le figure storiche parlino da sole, spesso utilizzando le loro citazioni reali come dialogo. Ciò è particolarmente evidente quando Lewis lotta per articolare idee che sarebbero state esplorate più a fondo in opere che il don doveva ancora pubblicare, come Il problema del dolore e Mere Christianity.

Il finale del film spiegato

Un altro esempio lampante è la battuta finale del film, letta da Hopkins in una voce fuori campo mentre Lewis parte in treno: “Di errore in errore, si scopre l’intera verità”. È questa battuta che rafforza la tesi della storia: che il dibattito razionale avvicina entrambe le parti alla verità, che la dialettica è il mezzo più efficace di indagine intellettuale. Il film sembra sostenere che le persone possono imparare molto l’una dall’altra, anche se sono aggressivamente e appassionatamente in disaccordo.

Come è giusto che sia, dato questo tema, Freud e Lewis non raggiungono un accordo prima della conclusione del loro incontro, anche se si separano calorosamente. I titoli di coda riassumono ciò che anche la storia ci dice: Freud si tolse presto la vita, senza mai abbandonare la sua convinzione di non credere in un potere superiore. Lewis è diventato uno dei più famosi apologeti cristiani della storia. Tuttavia, entrambi gli uomini si sono trovati trasformati dal loro dibattito.

Al giorno d’oggi, le persone sono scoraggiate dal cercare i loro avversari ideologici e dal perseguire un più alto livello di comprensione attraverso un dialogo intellettuale e rispettoso. Freud – L’ultima analisi è un film brillante, ma dovrebbe anche essere un invito a imitare i due personaggi principali e ad andare oltre le categorie religiose, sociali e politiche che dividono la società. Forse allora i nostri “errori” possono insegnarci a vivere in modo più illuminato e alla ricerca della verità.