DeWanda Wise ha mancato per poco il ruolo di Maria Rambeau in Captain Marvel quando un conflitto di programmazione l’ha costretta a separarsi dal film dei Marvel Studios, ma l’attrice di Jurassic World: Il Dominio spera di avere l’opportunità di entrare nel MCU in un altro ruolo.

In una recente intervista con The Movie Dweeb, la Wise è stata interrogata sulla possibilità di vestire i panni di un franchise di supereroi e ha chiarito che Ororo Monroe, alias Tempesta, è l'”unico” personaggio che sarebbe interessata a interpretare.

“Tempesta è l’unico personaggio Marvel a cui sono interessata… è l’unico personaggio Marvel a cui sono sempre stata interessata. Penso che da soli riusciremo a far sì che questo accada, e vi ringrazio per questo“.

I Marvel Studios hanno un reboot degli X-Men in fase di sviluppo, ma gli aggiornamenti sono stati pochi e distanti tra loro da quando, l’anno scorso, si è diffusa la notizia che gli sceneggiatori stavano proponendo idee per il progetto. Da allora potrebbero essere stati fatti dei progressi, ma è probabile che il casting sia ancora lontano.

Tuttavia, DeWanda Wise sembra essere la scelta preferita dai fan per la parte e può contare tra i suoi sostenitori la precedente attrice di Tempesta, Alexandra Shipp, che ha interpretato il personaggio in X-Men: Apocalypse e Dark Phoenix.

Cosa sappiamo sui prossimi film della Marvel?

Quest’anno i Marvel Studios saranno al cinema con un unico film, Deadpool & Wolverine. Kevin Feige e la Disney hanno deciso di allentare la presa e prendersi più tempo per lo sviluppo dei prossimi progetti anche per via di alcuni insuccesso clamorosi come The Marvels e alcune serie non accolte positivamente.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.