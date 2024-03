Karen Gillan si è guadagnata una legione di fan con il suo lavoro di spicco in Doctor Who nel ruolo di Amy Pond. In seguito, però, è salita su un palcoscenico ancora più grande – letteralmente, se si conta una memorabile apparizione nella Hall H che ha visto l’attrice scozzese rivelare ai fan la sua testa calva – dopo essere entrata nel MCU con il ruolo di Nebula in Guardiani della Galassia del 2014.

La figlia di Thanos è stata inizialmente ritratta come un cattivo, ma ha poi cambiato idea e non era più un’antagonista quando è arrivato al cinema Guardiani della Galassia Vol. 2. Alla fine si è unita alla squadra, diventando un Guardiano a tutti gli effetti in Avengers: Infinity War e un’eroina durante i cinque anni in cui metà dell’universo è stato cancellato.

Non sappiamo cosa ci riservi esattamente il futuro di Nebula oltre Guardiani della Galassia Vol. 3 dello scorso anno, ma Karen Gillan sembra già essere un’attrice che ha fatto la sua parte in quell’universo esembra che Gillan stia già pensando a un ipotetico salto nel nuovo DCU.

James Gunn che l’ha scelta è ora co-CEO dei DC Studios e, durante un’intervista con Screen Rant, l’attrice ha espresso il suo interesse per il ruolo di Poison Ivy.

Dove apparirebbe Poison Ivy?

Il cattivo potrebbe presumibilmente apparire nel prossimo reboot di Batman, The Brave and the Bold, ma quando alla Gillan è stato chiesto di approfondire quale versione le piacerebbe interpretare, è emerso il tema della relazione romantica tra Ivy e Harley Quinn. È un argomento che sembra intenzionata a esplorare sullo schermo.

“Oooh. È una bella domanda“, ha risposto inizialmente Karen Gillan, aggiungendo: “Poison Ivy in una relazione con Harley Quinn sembra elettrizzante“.

James Gunn ha lasciato intendere che intende mantenere Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn del DCU. Tuttavia, dopo il flop al botteghino di Birds of Prey, il ritorno del personaggio al centro della scena in un film tutto suo sarebbe una mossa rischiosa. Barbie, tuttavia, potrebbe essere sufficiente a convincere lo studio ad andare avanti con questo progetto.

Karen Gillan abbandonerebbe l’MCU?

Se dovesse accadere, l’esplorazione dei sentimenti romantici di Harley per Ivy sarebbe accolta con favore da molti, in particolare dopo aver visto come è stata anche introdotta nella serie televisiva animata Harley Quinn. I Marvel Studios, tuttavia, vorranno senza dubbio mantenere Karen Gillan nel MCU, e recentemente ha ripreso il ruolo di Nebula per un episodio ispirato a Blade Runner di What If…? – seconda stagione.

“Per Nebula, mi piace vederla prendersi cura di altre persone“, ha detto in precedenza la Gillan a proposito delle sue speranze per il personaggio oltre Guardiani della Galassia Vol. 3. “Penso che parte del processo di guarigione sia alla fine arrivare al punto di poter aiutare altre persone a guarire. E quindi mi piacerebbe vedere questo nel futuro di Nebula“. Chi pensate che potrebbe interpretare nel DCU dei DC Studios?