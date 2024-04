La Disney aggiorna il calendario delle uscite, Toy Story 5 e The Mandalorian & Grogu fissati al 2026

L’amministratore delegato della Disney Bob Iger ha annunciato per la prima volta Toy Story 5 nel febbraio 2023 e finalmente è stato rivelato che il nuovo capitolo dell’amato franchise d’animazione della Disney arriverà nelle sale il 19 giugno 2026. La data di uscita di Toy Story 5 – come riportato da THR – fa parte di una serie di modifiche e aggiunte apportate al calendario delle uscite Disney, con lo studio che ha anche spostato di un anno il remake live-action di Oceania con Dwayne Johnson, previsto ora al 10 luglio 2026 (in precedenza era previsto per il 27 giugno 2025). La mossa dà così al remake un po’ di respiro in più rispetto al sequel d’animazione, Oceania 2, in uscita questo novembre.

Lo studio ha anche confermato che il film di Star Wars, The Mandalorian & Grogu, uscirà il 22 maggio 2026, come era stato ipotizzato. Il creatore di The Mandalorian, Jon Favreau, dirige questo film tratto dal suo show Disney+, mentre Pedro Pascal sarà il protagonista. Si tratta di un film particolarmente importante, in quanto la Lucasfilm riporta con questo titolo il franchise di Star Wars sul grande schermo per la prima volta dopo L’ascesa di Skywalker del 2019. Mentre il franchise ha prosperato su Disney+, i diversi tentativi effettuati di rilanciarlo come proprietà per il grande schermo sono ad oggi falliti durante lo sviluppo.

Sempre la Disney ha poi rivelato che il film con Jared Leto, Tron: Ares, debutterà il 10 ottobre 2025. Il film segue il classico cult del 1982 Tron e il suo sequel Tron: Legacy del 2010. Mentre i film precedenti erano incentrati su un personaggio che entrava in un computer, il nuovo capitolo si svolgerà per lo più nel mondo reale, mentre un’intelligenza artificiale sfugge ai suoi confini digitali. Infine, The Amateur della 20th Century, interpretato da Rami Malek e Rachel Brosnahan, è stato spostato dall’8 novembre 2024 all’11 aprile 2025.