Eternals: Kit Harington dice di non essere più “interessato a ruoli eroici”

Kit Harington, star di Game of Thrones ed Eternals, ha ammesso che i ruoli eroici non lo attraggono più e suggerisce di voler affondare i denti in personaggi cattivi.

Kit Harington si è fatto un nome interpretando l’eroico Jon Snow in Game of Thrones, ma sembra che si sia stancato di interpretare i buoni. Parlando con Entertainment Weekly del suo ruolo di cattivo in Blood for Dust, la star di Eternals ha spiegato perché ha colto al volo l’occasione di interpretare qualcuno la cui morale è un po’ più oscura di quella di Jon.

“Raramente ho l’opportunità di interpretare i Ricky di questo mondo, i tipi antagonisti e sporchi, ed ero entusiasta di poterlo fare con un attore come Scoot [McNairy]“, spiega Harington. “È stata questa la spinta, e poi Rod, il regista, aveva un’idea così chiara di ciò che voleva fare e l’aveva pianificata così bene che mi sono sentito in mani sicure“.

“Mi è sembrato ben organizzato“, ha aggiunto. “E poi si trattava di farsi crescere un bel paio di baffi e di adottare un accento seriamente americano”. L’attore ha poi spiegato che, nei cinque anni trascorsi dalla fine di Game of Thrones, è andato alla ricerca di ruoli più cupi, considerati l’opposto del suo personaggio di Game of Thrones.

“A quanto pare è quello che ho cercato un po‘”, ammette Harington. “Se guardo ai ruoli che ho accettato da quando ho interpretato un vero e proprio eroe in Game of Thrones, devo ammettere che sembra esserci una sorta di spinta a interpretare un eroe. Non sono molto interessato a ruoli eroici e, se lo sono, devono essere piuttosto antieroi“.

“Il mio cuore va alle persone che interpretano eroi“, aggiunge.”Sono dannatamente difficili da interpretare e da rendere interessanti. Come attore, credo sia più affascinante immedesimarsi in una persona profondamente colpevole e sbagliata, cercare di capire perché fa queste cose“.

“È più difficile interpretare un uomo che fa tutte le cose giuste ed è spinto dal desiderio di essere buono. E penso che le persone che lo fanno con successo, che interpretano ruoli eroici classici, siano attori di grande talento. Al momento, però, trovo più interessante cercare le persone che sbagliano“.

Naturalmente, molti di voi si chiederanno perché Kit Harington abbia firmato per Eternals se è così convinto di non interpretare eroi. Il Cavaliere Nero è un personaggio piuttosto ambiguo dal punto di vista morale che lotta contro l’influenza della Lama d’Ebano, quindi probabilmente non vedeva l’ora di affondare i denti in questo ruolo.

Purtroppo, non si sa ancora quando o dove rivedremo il Cavaliere Nero di Kit Harington (si dice che sia stato tagliato da Blade), quindi forse i DC Studios possono approfittarne e ingaggiarlo per un ruolo da cattivo nel nuovo DCU?