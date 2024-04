Venom: The Last Dance, ecco le motivazione del cambio di data di uscita del film!

Recentemente è stato rivelato che Venom: The Last Dance arriverà nei cinema un po' prima del previsto, e un nuovo rapporto conferma che il cambiamento è dovuto alle imminenti elezioni americane.

Venom: The Last Dance è stata cambiata a causa dei timori per le elezioni americane. Abbiamo recentemente appreso che il prossimo film su Venom si intitolerà Venom: The Last Dance e, invece di uscire l’8 novembre, il simbionte tornerà nelle sale un po’ prima, il 25 ottobre.

È bello scoprire per una volta che un cambio non è un ritardo nella data di uscita, e ora grazie a Variety, ora abbiamo notizie sul motivo per cui la Sony Pictures ha fatto questo cambiamento.

Secondo gli addetti ai lavori, si tratta di una risposta di Hollywood alle elezioni americane di quest’anno (che vedranno il Presidente Joe Biden e Donald Trump competere per tornare alla Casa Bianca).

Se da un lato ci si aspetta che alcune persone vadano al cinema per distrarsi da quelle che saranno probabilmente settimane di fuoco, dall’altro è probabile che gli studios sospendano tutti gli sforzi di marketing prima e dopo le elezioni.

Perché? Perché è probabile che si perdano nella confusione degli annunci elettorali e dei notiziari.

In effetti, non ci sono film importanti in uscita nella prima settimana di novembre; dopo Venom: The Last Dance il 25 ottobre, non c’è nulla di importante fino a Gladiator 2 il 22 novembre e Wicked e Moana 2 il 27 novembre.

“Sarà un periodo tranquillo per quanto riguarda l’uscita di nuovo materiale. Sarete sommersi dal rumore e la gente non presterà attenzione“, ha dichiarato un dirigente dello studio. “Qualsiasi cosa venga lanciata nella settimana delle elezioni, è un bene. Sarà difficile sfondare“.

Questo ha senso e potrebbe essere di buon auspicio per le possibilità di successo di Venom ha un senso e potrebbe essere di buon auspicio per le possibilità di successo al botteghino di Venom: The Last Dance ; non solo la concorrenza sarà minima, ma il threequel potrebbe servire da distrazione per tutto il resto.

Tutto quello che sappiamo su Venom: The Last Dance

Venom: The Last Dance segue i successi al botteghino consecutivi di Venom: La furia di Carnage del 2021 (502 milioni di dollari a livello globale) e Venom del 2018 (856 milioni di dollari a livello globale). Kelly Marcel, che ha scritto i primi due film, dirigerà e scriverà il trequel.

Tom Hardy ha menzionato Marcel nel suo post, scrivendo “Voglio menzionare molto brevemente quanto sia orgoglioso della mia regista, compagna di sceneggiatura e cara amica Kelly Marcel. Vederti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Fidati del tuo istinto, il tuo istinto è sempre perfetto. Prima classe: ti appoggio.”

A parte il ritorno di Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock e del suo inconsapevole aiutante e parassita Venom, la trama del terzo capitolo è stata tenuta nascosta. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor si sono uniti al cast in ruoli non rivelati. Abbiamo visto l’ultima volta Venom/Eddie Brock nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home del 2021, ma non è chiaro quale dei personaggi dell’Universo Marvel di Sony – che include Morbius, Kraven Il Cacciatore e Madame Web, tra gli altri – potrebbe comparire in Venom: The Last Dance.