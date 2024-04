Festival di Cannes 2024 lancia la sua Immersive Competition

Nel 2024, il Festival di Cannes lancia una nuova Immersive Competition dedicata alle opere immersive. Nel 2017, Alejandro González Iñárritu ha fatto la storia alla 70a edizione del Festival di Cannes con la sua innovativa opera di realtà virtuale, Carne y Arena (Virtually Present, Physically Invisible), che segna la prima opera immersiva mai presentata nella selezione ufficiale in un importante festival cinematografico. Riconosciuto per la sua visione pionieristica, Iñárritu ha ricevuto un Oscar speciale per il progetto e continua a essere una figura di spicco al Festival di Cannes (divenendo anche presidente della giuria nel 2019).

Poiché ora ci sono opere originali che stanno ampliando i confini della narrazione, il Festival di Cannes introdurrà un nuovo concorso, il “Immersive Competition” per la sua 77a edizione. A sette anni dalla sua prima selezione immersiva e in linea con l’impegno del Marché du Film nell’esplorare nuove tecnologie e forme d’arte attraverso i suoi programmi incentrati sull’innovazione, il Festival di Cannes è entusiasta di annunciare la creazione del nuovo Concorso Immersivo per la sua prossima 77a edizione. Il concorso mira a mettere in luce la prossima generazione di artisti internazionali che stanno ridefinendo la narrazione e inventando nuove esperienze basate sulla narrazione che vanno oltre il tradizionale schermo cinematografico bidimensionale.

Le opere selezionate saranno accessibili ai partecipanti al Festival di Cannes e al Marché du Film durante tutto il Festival, dal 15 al 24 maggio. Le opere saranno esposte in uno spazio espositivo di 1300 m2 presso il Cannes Cineum e il Georges Méliès Campus, un’istituzione universitaria dedicata alla scrittura creativa e al cinema.

Le opere in concorso concorreranno per il premio Miglior Opera Immersiva. Una giuria internazionale composta da personaggi di spicco del cinema e dell’arte immersiva presenterà il premio durante una speciale cerimonia di chiusura, celebrando la creatività e l’innovazione degli artisti immersivi.