The Matrix 5: Cailee Spaeny vorrebbe entrare nel cast del sequel di Drew Goddard

Cailee Spaeny spera davvero di avere la possibilità di recitare in The Matrix 5. Parlando con The Hollywood Reporter, a Cailee Spaeny è stato chiesto se sarebbe interessata a interpretare un ruolo in Matrix 5, che sarà diretto da Drew Goddard. Goddard e Spaeny hanno già lavorato insieme in Bad Times at the El Royale del 2018, un film diretto da Goddard che vedeva la star di Priscilla interpretare un personaggio di nome Rose Summerspring.

“Mettiamo le cose in chiaro. Ho anche il mio cappotto di Matrix qui. Farei qualsiasi cosa con Drew Goddard“, ha detto Spaeny. “È una mente geniale e sono davvero entusiasta per lui. Quindi, sì, facciamolo e vediamo cosa succede. Manifestiamolo“.

Oltre a interpretare Priscilla Presley nel film 2023 di Sofia Coppola, la Spaeny ha recitato in film come Pacific Rim Uprising del 2018, On the Basis of Sex del 2018, Vice del 2018 e The Craft: Legacy. Prossimamente la vedremo in Civil War di A24, che uscirà nelle sale il prossimo weekend, e in Alien: Romulus di Fede Álvarez, in arrivo ad agosto.

Cosa sappiamo di The Matrix 5?

È stata diffusa la notizia che la Warner Bros. stava procedendo con un quinto film di Matrix il 3 aprile 2024.

The Matrix 5 sarà il primo film del franchise a non essere diretto da Lana o Lilly Wachowski, anche se Lana sarà produttrice esecutiva del film. I dettagli sulla trama non sono ancora stati resi noti, ma si parla di “una nuova versione per ampliare il franchise“.

Non è un’iperbole dire che i film di Matrix hanno cambiato il cinema e la mia vita”, ha dichiarato Goddard in un comunicato su Matrix 5. “Lana e Lilly hanno fatto un lavoro straordinario e hanno fatto un’ottima scelta. “La squisita maestria di Lana e Lilly mi ispira quotidianamente e sono oltremodo grato per la possibilità di raccontare storie nel loro mondo“.

Non sono state ancora annunciate pubblicamente le scelte di casting per Matrix 5 e non è chiaro se Keanu Reeves riprenderà il suo ruolo di Neo nel film. Al momento Matrix 5 non ha una data di uscita.