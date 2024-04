Gina Carano risponde alla Disney: “Tenteranno di distruggere la tua carriera”

All’inizio di questa settimana, abbiamo condiviso la notizia che la Disney si è mossa per ottenere l’archiviazione della causa intentata da Gina Carano.

L’attrice Gina Carano sostiene che lo studio l’ha ingiustamente licenziata da The Mandalorian per aver espresso opinioni politiche personali online, mentre Disney sostiene di aver avuto il diritto di licenziare l’attrice in base al suo comportamento online.

Il punto principale del contendere è un post sui social media del febbraio 2021 in cui l’attrice che ha interpretato Cara Dune paragonava il trattamento dei conservatori moderni alla persecuzione di “migliaia” di ebrei nella Germania nazista (sminuendo uno dei peggiori genocidi della storia).

Gina Carano, che pare stia cercando di essere riassunta per i futuri progetti di Star Wars (non siamo sicuri di come funzionerebbe), è sostenuta dal proprietario di X Elon Musk e ora ha risposto all’argomentazione della Disney che aveva il “diritto costituzionale di non associare la sua espressione artistica al discorso di Carano“.

Ecco cosa ha detto Gina Carano in un lungo post su X:

La Disney ha confermato quello che si sapeva da sempre: vi licenzierà se direte qualcosa con cui non sono d’accordo, anche se per farlo vi dovrà DISTRUGGERE, MALIGNIRE e MALTRATTENERE. Ora hanno reso noto a tutti coloro che lavorano per loro che la Disney coglierà ogni occasione per controllare ciò che dite, ciò che pensate o tenterà di distruggere la vostra carriera. Sono lieto di aver chiarito questo punto.

Il Primo Emendamento non consente alla Disney di DISCRIMINARE in modo deliberato, che è ciò che hanno fatto nel mio caso e che francamente hanno ora ammesso di aver fatto. Se volevate sapere quali sono i ‘valori Disney’ di oggi, ve l’hanno appena detto“.

Gina Carano non si sta tirando indietro, ma era diventata una figura controversa anche prima dei commenti che l’hanno fatta licenziare. Aveva condiviso post che esprimevano opinioni contro le restrizioni del COVID, aveva messo in dubbio la legittimità delle elezioni del 2020 ed era rimasta coinvolta nel dibattito sui diritti dei trans.

Per la Disney, il post di Gina Carano – che, in parte, recitava: “La maggior parte delle persone oggi non si rende conto che per arrivare al punto in cui i soldati nazisti potevano facilmente radunare migliaia di ebrei, il governo ha prima fatto sì che i loro vicini li odiassero semplicemente perché erano ebrei. Che cosa c’è di diverso dall’odiare qualcuno per le sue idee politiche?“. – è stata la “goccia che ha fatto traboccare il vaso“.