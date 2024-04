Sonic 3: i contenuti mostrati al CinemaCon confermano alcuni cambiamenti al Dr. Robotnik di Jim Carrey

Sonic - Il film 3 (Sonic the Hedgehog 3) arriverà nelle sale alla fine di quest'anno e una descrizione del filmato direttamente dal CinemaCon offre un'idea migliore di cosa aspettarsi da Shadow the Hedgehog e dal Dr. Robotnik nel film.

Sonic – Il film 3 (Sonic the Hedgehog 3) arriva nelle sale proprio in tempo per le feste e la Paramount Pictures ha condiviso un primo sguardo al film con i partecipanti al CinemaCon di Las Vegas ieri sera.

Ill filmato ha dato il via al ricongiungimento con il malvagio Dr. Robotnik di Jim Carrey e il cattivo, ora molto… più cattivo di prima, ha detto di avere il “potere supremo nel palmo delle mie mani e ora me ne sto seduto qui a mangiare carboidrati“.

Il suo aspetto è stato paragonato a quello di Bro Thor di Avengers: Endgame (che ha visto Chris Hemsworth abbandonare il suo fisico scolpito per una pancia da birra), e anche se la trasformazione potrebbe essere temporanea, i fan di Sonic sperano che questo porti a un’interpretazione accurata di Eggman al centro della scena in questo trequel.

Cosa è stato mostrato di Sonic 3 al CinemaCon di Las Vegas?

L’agente Stone sta ancora aiutando Robotnik e la scoperta di Shadow lo sprona a tornare in azione. Sonic, Tails e Knuckles si scontrano con Shadow in una sequenza ricca di azione, ma Shadow non parla mai e non sappiamo ancora chi lo doppierà in Sonic the Hedgehog 3. Il trailer sembra addirittura suggerire che Robotnik sia il protagonista del gioco. Il trailer sembra addirittura suggerire che Robotnik e Sonic dovranno fare squadra per sconfiggere Shadow!

Knuckles, nel frattempo, afferma che Shadow è un riccio molto più impressionante di Sonic (con grande disappunto del velocista). Purtroppo, al momento non si sa quando questo filmato verrà pubblicato online.

“Ci siamo davvero entusiasmati all’idea di espandere i nostri personaggi e il nostro mondo in televisione, in particolare, perché ci dà una piattaforma per studiare davvero i personaggi“, ha spiegato di recente il produttore esecutivo Toby Asche. “Sapevamo che, con l’arrivo di Shadow in Sonic 3 e alcune delle cose più grandi che vogliamo fare, il franchise di Sonic dal punto di vista cinematografico sarebbe stato un evento del livello dei Vendicatori”.

“Saranno storie grandi ed emozionanti con molti personaggi diversi“, ha aggiunto Asche. “E quello che la televisione ha fatto per noi è che ci ha dato il tempo di approfondire alcuni dei personaggi di supporto e di costruirli in modi fantastici”.

Jeff Fowler tornerà alla regia del threequel Sonic – Il film 3 (Sonic the Hedgehog 3), mentre Ben Schwartz (Sonic the Hedgehog), Colleen O’Shaughnessey (Miles “Tails” Prower), Idris Elba (Knuckles the Echidna), James Marsden (Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Jim Carrey (Dr. Robotnik) riprenderanno i rispettivi ruoli dei primi due film.

Le nuove aggiunte al franchise includono Krysten Ritter (Jessica Jones), Alyla Browne (Furiosa), James Wolk (Harley Quinn), Sofia Pernas (Jane the Virgin), Cristo Fernández (Ted Lasso) e Jorma Taccone (Spider-Man: Across the Spider-Verse). Knuckles sarà presentato in anteprima su Paramount+ il 26 aprile, mentre Sonic – Il film 3 (Sonic the Hedgehog 3), arriverà nelle sale il 20 dicembre.