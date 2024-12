Hayley Atwell riprenderà il ruolo dell’Agente Carter per Avengers: Doomsday?

Il cast di Avengers: Doomsday continua a crescere e l’ultima aggiunta è la beniamina dei fan Hayley Atwell, che secondo Deadline ha firmato per riprendere il ruolo dell’agente Peggy Carter nel blockbuster diretto dai fratelli Russo.

Quest’ultima notizia di casting arriva pochi giorni dopo la notizia bomba del ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers nell’attesissimo film, con un rapporto che afferma che questa volta adotterà il mantello del Nomade invece di tornare come Capitan America, avendo passato l’eredità a un degno successore.

Oltre a Evans, la Atwell si unisce a un cast stellare che comprende Robert Downey, Jr. (Victor von Doom/Doctor Doom), Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Donna invisibile), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Cosa), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia umana), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’inverno), Florence Pugh (Yelena Belova), Wyatt Russell (John Walker/agente U. S.), David Harold. Agente degli Stati Uniti) e David Harbour (Alexei Shostakov/Custode Rosso).

Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora scarsi, il film vedrà gli Eroi più potenti della Terra confrontarsi con il famigerato Dottor Destino e, in ultima analisi, getterà le basi per Avengers: Secret Wars del 2027.

In un’altra interessante novità, sembra che sia Evans che la Atwell fossero già in trattative per un film standalone su Steve e Peggy prima di firmare per Doomsday, ma dato che i Marvel Studios non sono riusciti a risolvere la storia in un film da soli, entrambe le parti hanno raggiunto un accordo per riportare gli iconici piccioncini nella prossima avventura degli Avengers. Speriamo solo che il lieto fine rimanga intatto.

La Atwell è uno dei membri più longevi del cast Marvel, avendo interpretato il ruolo dell’agente Peggy Carter in sei film: Captain America: Il primo vendicatore, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Avengers: Endgame e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. È apparsa anche in Marvel One Shot: Agent Carter e nelle seguenti serie televisive: Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, e What If…?.

Prima di tornare nel Marvel Cinematic Universe, la Atwell si riunirà a Tom Cruise nell’attesissimo Mission: Impossible – The Final Reckoning, in uscita nelle sale il 23 maggio 2025. Tra i suoi film in uscita figurano anche The Queen of Fashion, Rogue Trooper e Grand Prix of Europe. Tra i crediti più recenti della Atwell figurano Paddinton in Perù, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Heartstopper, The Imaginary, e Mission: Impossible – Dead Reckoning.

Avengers: Doomsday arriva nelle sale il 1° maggio 2026; Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Foto di copertina: Hayley Atwell all’arrivo della prima di Captain America: The First Avenger, El Capitan Theatre, Los Angeles, CA 19 luglio 2011. Foto di: Michael Germana/Everett Collection – Foto di everett225 via Depositphotos.com