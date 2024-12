What If – stagione 3: lo spot tv scatena Tempesta e anticipa nuove varianti di Thanos, Visione Bianca e altro ancora

L’approccio della Disney al marketing delle offerte in streaming della Marvel Animation le fa spesso sentire un po’ in secondo piano – il primo trailer della terza stagione di What If…? è stato pubblicato solo un mese fa – ma l’hype sta lentamente crescendo per la serie multiversale.

In quest’ultimo sneak peek di 30 secondi, sentiamo parlare Tempesta (la star di X-Men: The Animated Series e X-Men ’97, Alison Sealy-Smith, riprende il ruolo) mentre vengono presentate diverse nuove varianti.

Tra questi Thanos, Visione Bianca, Kingo, Shang-Chi e altri ancora. Qualche tempo fa ci era stato detto che la serie avrebbe iniziato a coinvolgere i personaggi della Fase 5 e i Marvel Studios hanno mantenuto la promessa.

Da notare anche il fatto che potremo sentire parlare gli altri Osservatori; Uatu sarà costretto a pagare per il suo ruolo nell’assemblaggio dei Guardiani del Multiverso e per le sue continue interferenze? Se così fosse, speriamo che la storia continui in Avengers: Doomsday.

“Ci sono molte sorprese nella terza stagione ”, aveva anticipato il regista di What If…? Bryan Andrews all’inizio di quest’anno. “Non c’è modo che la gente possa indovinare cosa sta per accadere. Ci spingiamo un po’ oltre il genere. Sono molto eccitato per alcuni dei film in arrivo”.

“Ce ne sono alcuni che sono semplicemente fantastici. Penso che tutti si appassioneranno perché possiamo spingerci oltre. E uno di questi venderà un sacco di giocattoli. Posso dirlo. Uno di questi, di sicuro, venderà una tonnellata di giocattoli”, ha aggiunto, riferendosi probabilmente ai Mech Avengers.

Cosa sappiamo su What If – stagione 3

Guardate come i personaggi classici compiono scelte inaspettate che trasformano i loro mondi in spettacolari versioni alternative del MCU. L’Osservatore (voce di Jeffrey Wright) guiderà gli spettatori mentre la serie attraversa nuovi generi, spettacoli più grandi e nuovi incredibili personaggi.

La serie si avvale di un incredibile cast vocale che comprende una serie di star che riprendono i loro ruoli iconici. La terza stagione presenta i personaggi più amati dai fan, come Capitan America/Sam Wilson, il Soldato d’Inverno/Bucky Barnes, Hulk/Bruce Banner, il Guardiano Rosso, il Capitano Peggy Carter, Agatha Harkness, Shang-Chi, Tempesta la Dea del Tuono e molti altri.

Gli episodi della terza stagione di What If…? sono diretti da Bryan Andrews e Stephan Franck e scritti da Matthew Chauncey, Ryan Little e A.C. Bradley. I produttori esecutivi sono Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Bryan Andrews, con il produttore esecutivo Matthew Chauncey e i produttori Danielle Costa, Carrie Wassenaar e Alex Scharf. La terza stagione di What If…? debutta su Disney+ il 22 dicembre con un nuovo episodio al giorno per 8 giorni.