Captain America: Brave New World, un trailer speciale mostra Sam Wilson in guerra con Red Hulk

Forse nel tentativo di distrarre l’attenzione dalla bomba di Kraven – il Cacciatore nelle sale questo fine settimana, i Marvel Studios hanno appena rilasciato un nuovo “Special Look” di un minuto su Captain America: Brave New World.

In esso vediamo Sam Wilson e il nuovo Falcon del MCU, Joaquin Torres, volare in alto sopra i resti della Celeste Tiamut. Il Sidewinder di Giancarlo Esposito entra poi in azione, così come Red Hulk. C’è anche un emozionante sguardo al Leader (che, per ora, rimane nascosto nell’ombra).

Per accompagnare questo trailer, i Marvel Studios hanno condiviso un nuovo poster; dopo il D23, abbiamo visto lo studio avvicinarsi alla campagna di marketing di Captain America: Brave New World‘ in un modo molto diverso, puntando sul fatto che si tratta di un thriller di spionaggio che, guarda caso, include Hulk.

In una recente intervista, Anthony Mackie ha parlato di come il nuovo Capitan America affronterà le minacce con i superpoteri quando non avrà il siero del Super Soldato che gli scorre nelle vene.

“L’evoluzione di Sam è semplice. È ancora un consigliere. È ancora al servizio dei soldati, ma allo stesso tempo, ora è un leader della sua comunità nel paese ”, ha esordito l’attore. “È molto diverso con il siero: puoi combattere contro chiunque. Quando non hai il siero, devi essere intelligente e progettare modi diversi per sconfiggere [i nemici]”.

“Con Sam, essendo un consigliere, usa più il cervello che i muscoli. Usa più l’arguzia che il pugno. È più amico di tutti”.

Tuttavia, anche se Sam non ha superpoteri, è la sua tuta che promette di pareggiare i conti in Captain America: Brave New World. “È una tuta altamente tecnologica. Sono andato in Wakanda, ho incontrato tutti gli abitanti del Wakanda, abbiamo cenato. È stato un momento fantastico. Mi hanno organizzato una festa di benvenuto. È stato stupendo. Ma quando me ne sono andato, mi hanno dato un vestito, giusto?”.

“L’ho indossata. Posso calciare più forte, posso volare più velocemente e mi dà la possibilità di essere più agile nelle mie abilità, quindi sta portando tutte le mie abilità a un livello completamente diverso”.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre ancora sconosciuto è il ruolo del villain interpretato da Giancarlo Esposito. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso.

Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.

Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“.

“Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.

