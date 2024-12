Spider-Man: Beyond the Spider-Verse riceve Il primo aggiornamento dopo 3 mesi

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse riceve un aggiornamento cruciale da uno dei nuovi grandi protagonisti del franchise animato della Marvel. Dopo l’emozionante conclusione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il mondo attende pazientemente l’uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che completerà la trilogia di Miles Morales. Sebbene il threequel non sia ancora stato inserito nel calendario delle uscite della Sony Pictures, il capitolo finale è sicuramente in arrivo.

In una nuova intervista per il suo film Unstoppable su Prime Video, Liam Crowley di ScreenRant ha chiesto a Jharrel Jerome se avesse iniziato a registrare la voce per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che non ha ancora una data di uscita. Anche se Jerome, che ha debuttato come Miles G. Morales in Spider-Man: Across the Spider-Verse, non ha ancora iniziato il suo lavoro, l’attore ha sottolineato che non vede l’ora di riprendere il ruolo, ma che è “all’oscuro quanto voi”, condividendo il seguente aggiornamento:

Jharrel Jerome: Non l’ho fatto, ma non posso neanche dire molto di più perché, sai, è una nave così affiatata. Non so nemmeno molto. Sono all’oscuro quanto te, ma non vedo l’ora di tornare in scena e vedere cosa stanno pensando, soprattutto per quanto riguarda il mio personaggio. È stato un colpo di scena davvero tosto nell’ultimo episodio.

Cosa significano i commenti di Jharrel Jerome per Spider-Man: Beyond The Spider-Verse

Anche se Jerome non ha iniziato a registrare le sue battute come Prowler di Terra-42, questo non significa necessariamente qualcosa di negativo per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e la sua imminente uscita. Fin da Spider-Man: Into the Spider-Verse è stato chiarissimo che il processo di animazione di questo particolare franchise richiede una grande quantità di tempo e di sforzi per essere prodotto. Se da un lato è estremamente vantaggioso avere uno stile d’animazione unico, dall’altro comporta degli ostacoli, in quanto richiede più tempo rispetto ad altri formati d’animazione.

Sebbene la produzione dell’animazione sia ancora in corso, il cast di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è in grado di registrare le rispettive scene ogni volta che lo ritiene opportuno, poiché non è richiesto che lo facciano tutti insieme o nello stesso momento. Il team creativo potrebbe semplicemente far venire Jerome in un secondo momento per registrare tutti i suoi dialoghi. A questo punto non sarebbe sconvolgente se Jerome fosse in cabina di registrazione entro il primo o il secondo trimestre del 2025.

Perché Spider-Man: Beyond The Spider-Verse ci sta mettendo così tanto?

Spider-Man: Beyond The Spider-Verse era stato precedentemente fissato per il 29 marzo 2024, data di uscita che avrebbe visto il debutto del finale della trilogia a meno di un anno da Spider-Man: Across The Spider-Verse, dato che il secondo capitolo della serie è uscito nel giugno 2023. Tuttavia, nel luglio 2023, la data di uscita di Beyond The Spider-Verse è stata rimossa dal calendario delle uscite della Sony e resa indefinita – cosa che sembra essere almeno in parte una reazione agli scioperi WGA e SAG-AFTRA allora in corso, che sembravano complicare il processo di produzione del progetto.

Tuttavia, a partire dal dicembre 2024, non è stato ancora comunicato nulla di ufficiale su quando aspettarsi Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, nonostante entrambi gli scioperi si siano conclusi da tempo. Mentre nel settembre 2024 è emersa la notizia che il film sarebbe stato ritardato al più presto fino al 2027 a causa delle revisioni creative previste per l’uscita, il produttore e scrittore Christopher Miller ha smentito questa notizia, dichiarando su X che “Non è stato scartato nulla. Le bobine stanno procedendo bene”.

Sembra quindi che i tempi di produzione più lunghi per Spider-Man: Beyond The Spider-Verse siano in qualche misura semplicemente il riflesso del tempo richiesto dal progetto, poiché la complessità del suo stile artistico accattivante richiede da sola una notevole quantità di tempo per continuare a mantenere l’elevato standard di qualità stabilito dai precedenti episodi. Con l’uscita di Across The Spider-Verse a 5 anni di distanza dall’originale Spider-Man: Un nuovo universo, è chiaro che questo tipo di impresa può richiedere molto tempo, e questo è probabilmente doppiamente vero quando si tratta di costruire una conclusione soddisfacente per una serie così iconica.