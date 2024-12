I film DCU e Star Wars di James Mangold ricevono un atteso aggiornamento

James Mangold è pronto a unirsi agli universi DC e Star Wars. Il regista ha recentemente offerto un aggiornamento sui film che intende realizzare per i due franchise, rivelando che entrambi sono ancora in fase di sceneggiatura. Mangold, che non è nuovo ai blockbuster, avendo diretto film per i franchise degli X-Men e di Indiana Jones, è impegnato a scrivere e dirigere un film su Swamp Thing per i DC Studios e un prequel di Star Wars per la Lucasfilm.

Durante la promozione del suo nuovo film A Complete Unknown, Mangold ha fornito a Deadline un aggiornamento su entrambi i progetti, dicendo: “Sto lavorando su tutti. Non so quale sarà il prossimo. Non lo so”. In seguito ha parlato del processo di sviluppo del suo film su Star Wars (sempre per Deadline), dicendo: “Io e il mio partner [Beau Willimon] lo stiamo scrivendo. Non so cosa succederà perché non siamo ancora arrivati alla fine del processo. Stiamo cercando di finire una bozza”.

Mangold è stato coinvolto in entrambi i film nel 2023. A febbraio il regista ha confermato il suo coinvolgimento in Swamp Thing dei DC Studios, mentre ad aprile, durante la Star Wars Celebration Europe IV, la Lucasfilm ha annunciato Mangold come sceneggiatore e regista di un film prequel di Star Wars che “tornerà all’alba degli Jedi” ed esplorerà le origini della Forza circa 25.000 anni prima degli eventi della trilogia originale.

Un anno dopo, è stato riferito che Beau Willimon, che aveva scritto gli episodi di Andor, avrebbe co-scritto il film di Mangold su Star Wars. Sebbene i dettagli sulla trama del film di Star Wars, ancora senza titolo, che farà parte di un’epoca soprannominata “L’alba degli Jedi” dalla Lucasfilm, Mangold ha citato l’epopea religiosa muta di Cecil B. DeMille del 1923 I dieci comandamenti come una delle principali fonti di ispirazione per il film.

Swamp Thing uscirà durante il Capitolo 1 del DCU

James Mangold gives an update on ‘Star Wars: The Last Jedi and DCU’s ‘Swamp Thing’ pic.twitter.com/tXhxmXttyz — Deadline (@DEADLINE) December 11, 2024

Swamp Thing è stato annunciato dai DC Studios nel gennaio 2023 come parte dello slate di apertura del DCU, che è stato intitolato Chapter 1: Gods & Monsters. Il film in arrivo sarà basato sul personaggio del titolo, creato dallo scrittore Len Wein e dall’artista Bernie Wrightson nel 1971. Originariamente uno scienziato idealista di nome Alec Holland, dopo un incidente nel suo laboratorio rinacque come la Cosa della Palude, una creatura fatta di vegetazione che assorbiva i ricordi, la personalità e il dolore dello scienziato.

Sebbene i dettagli sulla trama di Swamp Thing siano al momento sconosciuti, Gunn e Safran hanno descritto il progetto in arrivo come il primo vero film horror del DCU. Mangold ha anche anticipato che il film sarà “solo uno standalone”, aggiungendo: “Mentre sono sicuro che la DC vede Swamp Thing come un franchise, io lo vedrei come un film horror molto semplice, pulito e gotico su questo uomo/mostro”. Ha anche descritto il progetto come “una sorta di film su Frankenstein”. Anche se non è stato ancora annunciato il casting, Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin del MCU) ha dichiarato a settembre di aver sempre voluto interpretare Swamp Thing. Al momento né Swamp Thing né il film di Mangold su Star Wars hanno date di uscita.