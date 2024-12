Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim spiega perché non abbiamo mai sentito parlare di Héra

Da quando Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim è stato annunciato per la prima volta, una domanda è rimasta tra i fan: Chi è Héra, la protagonista doppiata da Gaia Wise? Non c’è nessun personaggio con questo nome nel Legendarium di J.R.R. Tolkien e per un’eroina così importante come Héra non aveva senso che non venisse mai menzionata da nessuna parte. Fortunatamente, questa è proprio una delle linee principali della trama del nuovo film, che spiega perché non abbiamo mai sentito parlare di lei nei secoli successivi – e perché, d’ora in poi, dovremmo sempre tenerla a mente come uno dei più grandi eroi della Terra di Mezzo.

Helm Hammerhand ha una figlia senza nome nelle appendici de “Il Signore degli Anelli”.

Le appendici dei libri de Il Signore degli Anelli sono state una fonte inestimabile di conoscenza della Terra di Mezzo e sono persino alla base di storie come Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere e, ora, La guerra dei Rohirrim. Di solito la gente non li legge, ma fanno sempre luce su aspetti altrimenti oscuri della Terra di Mezzo e della sua storia, come accade ora con Héra.

Powered by

Nell’Appendice A, in particolare, si dice che Helm Hammerhand (Brian Cox), il nono re di Rohan e colui che dà il nome alla fortezza del Fosso di Helm, ha due figli di nome: Haleth (Benjamin Wainwright) e Hama (Yazdan Qafouri). Secondo la linea di successione, sono gli eredi di Helm, ma muoiono entrambi nella guerra contro Wulf (Luke Pasqualino) e i Dunlendings. Tuttavia, l’Appendice A menziona anche che Helm ha una figlia, anche se non fornisce ulteriori dettagli su di lei.

La storia di Héra non è incentrata sullo sviluppo del personaggio o sul diventare un eroe

All’inizio di La guerra dei Rohirrim, Éowyn (Miranda Otto) dice al pubblico che Héra non si trova nei libri, riconoscendo le domande dei fan al riguardo. La incontriamo mentre cerca di comunicare con le Grandi Aquile che hanno il loro nido a Rohan, dando il tono di chi è veramente il suo personaggio: uno spirito libero, non legato alle regole di corte o alle questioni di stato. È ferocemente fedele a Rohan e a suo padre, ma lui ha già due eredi maschi a cui dedica gran parte delle sue attenzioni, permettendole di fare i propri interessi.

Visto che sia Haleth che Hama muoiono nella guerra contro Wulf, è naturale aspettarsi che Héra sia all’altezza della situazione e rivendichi il suo posto come erede di Helm, diventando regina. La maggior parte delle narrazioni odierne si basa sullo sviluppo degli archi dei personaggi, ma i libri del Signore degli Anelli non si sono mai adattati a questo schema, concentrandosi invece sulla narrazione di una trama collettiva e degli eventi che si susseguono. Quindi, alla fine, Héra è più o meno la stessa persona che era all’inizio del film, e le azioni che compie durante l’assedio dell’Hornburg (o del Fosso di Helm) sono le stesse che avrebbe fatto anche prima o dopo. Alla fine del film, rimane ferocemente fedele a Rohan e a Fréaláf (Laurence Ubong Williams), suo cugino e nuovo re, così come era fedele a suo padre.

Anche Héra non si è mai preoccupata della gloria o di essere scritta nella storia

Un altro aspetto importante del personaggio di Héra è il modo in cui è stata cresciuta diversamente dai suoi fratelli. Non è mai stata preparata per il comando, anche se è un leader naturale. Non le è mai importato di sposare qualcuno, non solo Wulf o qualsiasi altro principe gondoriano, come voleva suo padre. E non si è mai preoccupata della gloria o di essere ricordata, come invece hanno fatto Haleth e Hama. I tre fratelli sono molto simili, ma il fatto che i ragazzi siano stati cresciuti con una mentalità militare e politica distingue Héra, che non si è mai legata a questi concetti.

Héra si è sempre preoccupata del momento presente, anziché di come la storia possa o meno ricordarla. In tempi di pace, le sue preoccupazioni sono esplorare la Terra di Mezzo e aiutare i bisognosi, diventando persino una delle informatrici di Gandalf (Ian McKellen) alla fine del film. Héra potrebbe anche essere cresciuta pensando alle battaglie e all’eroismo grazie all’influenza di Olwyn (Lorraine Ashbourne), che le ha raccontato delle madrine degli scudi, per cui, quando è necessario, è pronta a salvare il suo popolo, ma rimane fermamente intenzionata a esplorare la Terra di Mezzo e a non farsi coinvolgere in questioni di Stato.