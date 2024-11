Idris Elba entra nel cast di Masters of the Universe

Idris Elba è pronto per unirsi al cast di Masters of the Universe, il film diretto da Travis Knight per Amazon MGM. Fonti hanno detto che Elba interpreterà il ruolo di Duncan, Man-At-Arms. Il film è una coproduzione tra Escape Artists e Mattel.

Duncan è un bravo ragazzo e per secoli è stato il maestro d’armi e l’istruttore di combattimento della famiglia reale, ed è anche chiamato Man-At-Arms. È stato addestrato da Dekker ed è un veterano della Grande Disordini, ed è stato incaricato da Re Randor di creare la forza d’attacco d’élite, che ha chiamato The Masters of the Universe. Man-At-Arms e la figlia adottiva Teela esplorano spesso i confini di Eternia alla ricerca di segnali di un male in agguato.

Powered by

Tutto quello che sappiamo sull’adattamento di Masters of the Universe

“Masters of the Universe” ha affrontato un viaggio particolarmente tortuoso di oltre due decenni per arrivare al grande schermo. Il progetto è stato avviato dalla Warner Bros. e dalla Sony prima di passare a Netflix, che lo ha poi eliminato dai suoi programmi nel 2023 per problemi di budget. Innumerevoli registi, tra cui il regista di “Kung Fu Panda” John Stevenson, il regista di “Wicked” Jon M. Chu, il regista di “Charlie’s Angels” McG e il duo di “The Lost City” Aaron e Adam Nee, si sono avvicendati alla regia del progetto dal 2007.

Chris Butler sta scrivendo la sceneggiatura dopo che David Callaham e i fratelli Nee avevano fatto un primo tentativo, basato sull’action figure del 1982. I dettagli della trama non sono per ora stati resi noti. Confermati nel cast Nicholas Galitzine, Camila Mendes e Alison Brie.

Secondo una precedente sinossi dello studio, il film segue il Principe Adam, alias He-Man, che da bambino precipita sulla Terra con un’astronave e, decenni dopo, torna sul suo pianeta natale per difenderlo dalle forze malvagie del cattivo conosciuto come Skeletor. Ma per sconfiggere il potente cattivo, deve scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man, definito in questo mondo “l’uomo più potente dell’universo”.