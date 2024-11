Fly Me to the Moon – Le due facce della luna dal 6 dicembre disponibile su Apple Tv+

Apple Original Films ha annunciato che la commedia romantica “Fly Me to the Moon – Le due facce della luna”, del regista Greg Berlanti, farà il suo debutto in streaming su Apple TV+ il 6 dicembre. Dal suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, il film ha ricevuto la certificazione Verified Hot su Rotten Tomatoes da parte del pubblico ed è stato anche elogiato dalla critica per le performance dei suoi protagonisti Scarlett Johansson e Channing Tatum che hanno saputo creare “una buona chimica da vere star del cinema” grazie al loro “puro carisma”.

Scarlett Johansson, qui in veste anche di produttrice, e Channing Tatum sono i protagonisti di “Fly Me to the Moon – Le due facce della luna”, una commedia romantica elegante e tagliente ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11 della NASA. Assunta per risollevare l’immagine pubblica della NASA, l’esperta di marketing Kelly Jones (Johansson), porta scompiglio nel già difficile compito del direttore del lancio Cole Davis (Tatum). Quando la Casa Bianca ritiene che la missione sia troppo importante per fallire, inizia il conto alla rovescia…

Prodotto dagli Apple Studios, “Fly Me to the Moon – Le due facce della luna” è tratto da una sceneggiatura di Rose Gilroy e prodotto da Scarlett Johansson, Jonathan Lia e Keenan Flynn per la These Pictures e Sarah Schechter. Robert J. Dohrmann è produttore esecutivo.