Highlander: Henry Cavill sarà un guerriero con 500 anni di allenamento nelle arti marziali

Sono passati diversi anni da quando abbiamo appreso per la prima volta che Henry Cavill avrebbe interpretato il protagonista in un nuovo film su Highlander. Per l’attore di Man of Steel, questo riavvio potrebbe segnare l’inizio di un nuovo franchise fantasy al cinema, dopo l’eroe DC e The Witcher.

Il regista di John Wick, Chad Stahelski, è ancora impegnato a dirigere un film che sarà una rivisitazione moderna della faida secolare di Connor MacLeod con i suoi potenti immortali. Per chi non conoscesse la premessa, Highlander li segue in una lotta all’ultimo sangue per assorbire i poteri l’uno dell’altro. Alla fine, ce ne rimarrà “solo uno”.

In un’intervista con The Direct (tramite SFFGazette.com), il regista ha rivelato che spera di iniziare le riprese “entro la primavera [2025]” e ha condiviso alcuni nuovi intriganti dettagli della trama. “Stiamo portando avanti la storia dai primi anni del 1500 nelle Highlands fino a oltre New York e Hong Kong odierne, e vediamo come va. Ci sono grandi opportunità per l’azione”, ha stuzzicato Stahelski. “C’è la possibilità di interpretare un personaggio che non molte persone riescono a interpretare. Ed è un po’ una storia d’amore, ma non come pensi. In “John Wick”, ho imparato molto su come piegare un po’ la narrazione… un altro tipo di mito”.

Ha continuato, “Il mio punto di forza era, per [Henry Cavill], avere un ragazzo che è vivo da oltre 500 anni. È l’ultima persona al mondo che voleva trovarsi in questa situazione. Quindi puoi coprire un arco narrativo piuttosto ampio. E puoi sperimentare qualcuno che si è allenato per oltre 500 anni e ha giocato [con molti tipi di] arti marziali”.

Dal 2008 sono esistite varie iterazioni di un nuovo film di Highlander, con moltissimi, da Justin Lin a Juan Carlos Fresnadillo, coinvolti in un momento o nell’altro. Ora, però, sembra che il prequel/reboot sia più vicino che mai a diventare realtà.

Highlander non ha una data di uscita confermata, ma il debutto per il film sembra probabile entro il 2026.