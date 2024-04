Inside Out 2: mostrati ben 35 minuti del film al CinemaCon!

Al CinemaCon in corso a Las Vegas, evento dedicato agli esercenti, la Disney ha mostrato non solo alcuni filmati di Deadpool & Wolverine e di Captain America: Brave New World, ma anche ben 35 minuti del nuovo film Pixar, Inside Out 2. Il sequel del film del 2015 riporta gli spettatori nella mente dell’ormai adolescente Riley (Kensington Tallman) mentre le sue emozioni cercano di tenere il passo con i suoi nuovi sentimenti. Quanto mostrato – come riportato da Variety – è stato scandito dall’umorismo di Amy Poehler e Lewis Black, oltre che dall’interpretazione di Maya Hawke, che ruba la scena dando voce all'”antagonista” Ansia, che si impossessa dell’anima della giovane adolescente Riley attraverso i sentimenti di Gioia, Rabbia, Tristezza e Paura.

Il filmato inizia con Riley, ormai adolescente, che torna a giocare a hockey su ghiaccio e reintroduce le emozioni del primo film: Gioia (Amy Poehler) Tristezza (Phyllis Smith) e Rabbia (Lewis Black) insieme a Paura (Tony Hale, che sostituisce Bill Hader del primo film) e Disgusto (Liza Lapira, che sostituisce Mindy Kaling). Riley è diventata gentile e con i suoi amici è tra i giocatori invitati al campo di hockey. Quella notte, uno strano rumore – un allarme etichettato come pubertà – suona, svegliando le emozioni mentre una squadra di costruttori si presenta e riconfigura il quartier generale e la console delle emozioni per “gli altri”.

Riley è sempre più fuori di sé quando il quartier generale si affolla di nuove emozioni come Ansia (Maya Hawke), Invidia (Ayo Edebiri), Noia (Adèle Exarchopoulos), Imbarazzo (Paul Walter Hauser) e Nostalgia (June Squibb). Guidati dalla rubacuori Ansia, si scatena il caos quando le emozioni si contendono il controllo di Riley. I cinque originali sono intrappolati in un barattolo come “emozioni soppresse”. Lì incontrano un’esilarante collezione di personaggi animati in 2D, tra cui la Negazione, che suscita grandi risate.

Molte lodi sono però state rivolte anche ad Invidia, personaggio doppiato da Ayo Edebiri, che è in combutta con Ansia per la guida di Riley. La Poehler, che dà voce alla protagonista Joy, ha introdotto il filmato dicendo: “Ho interpretato molti personaggi gioiosi nel corso degli anni, ma nessuno è stato così speciale per me come Joy. Non c’è stato nemmeno un millisecondo di pausa quando mi hanno chiesto di tornare“. Il sequel, ha aggiunto, “cattura la bellezza e l’ilarità di ogni emozione che tutti noi viviamo quotidianamente“. Il film “vi farà ridere e piangere e tutto quello che c’è in mezzo“.

La trama di Inside Out 2

Il film Disney e Pixar Inside Out 2 torna nella mente dell’adolescente Riley proprio quando il quartier generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola. Kelsey Mann dirige il film, la cui uscita internazionale è prevista per il 12 giugno e quella nazionale per il 14 giugno.