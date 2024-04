Deadpool & Wolverine: la descrizione del filmato di 9 minuti mostrato al CinemaCon

Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine, ha mostrato un filmato di 9 minuti dell’attesissimo film Marvel al CinemaCon di giovedì. In questo – stando alla descrizione riportata da Deadline – Deadpool è diventato un venditore di auto usate e mentre è all’interno di una di esse e offende una famiglia che sta valutando l’acquisto. Viene dunque spiegato che il mercenario ha abbandonato tale ruolo per dedicarsi ad una vita pacifica. Successivamente è stata mostrata la scena della sua festa di compleanno, con i suoi amici che gli fanno una sorpresa ed il protagonista, spaventato, esclama: “Cinque anni fa, vi avrei ucciso per questo!”

Mentre Colosso guarda una puntata di The Great British Bake-Off, Wade esclama “la cocaina è l’unica cosa che è off-limits, ha detto Kevin Feige [presidente dei Marvel Studios]… conoscono tutti gli slang!”. Nel corso di tale scena viene anche rivelato che Vanessa e Wade Wilson si sono lasciati dopo che quest’ultima è stata riportata in vita dal protagonista nella post-credit di Deadpool 2. Arriva poi la TVA e compare l’agente Paradox che spiega: “Siamo un’organizzazione incaricata di difendere la Sacra Linea Temporale, tu sei stato scelto per uno scopo superiore, uno che potrebbe salvare l’intera Sacra Linea Temporale“.

Wade Wilson risponde: “Sacra Linea Temporale… sto andando alla Marvel? Questo significa che ci saranno tantissimi cameo gratuiti?”. Si passa poi ai monitor della TVA, dove al protagonista vengono mostrati anche tanti riferimenti ai vecchi film della Fox, con Wade che è incredulo dinanzi all’immagine di Captain America. Viene quindi mostra una scena di Thor che piange sul corpo di Deadpool, con l’agente Paradox che esclama “questo succederà in un futuro distante” e Wade risponde: “Fottiti Fox, sto andando a Disneyland!”

La scena si sposta quindi dal sarto della TVA, che realizza il nuovo costume di Deadpool e gli dona due Katane interamente in adamantio. Entra a quel punto in scena Wolverine, presente insieme a Deadpool in una scena in auto, dove quest’ultimo esclama: “Perché i tuoi amici ti lasciano andare via da casa vestito da giocatore dei Los Angeles Rams” [squadra di Football americano con le divise gialle e blu], con Logan che risponde: “Stai zitto“. Prima della proiezione di questo filmato, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige si è meravigliato di quanto sia divertente fare un film vietato ai minori con la parola “F**k”.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.