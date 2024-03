Da quando nel 2013 è stata protagonista di La vita di Adele, l’attrice francese Adèle Exarchopoulos è divenuta sempre di più una delle nuove stelle della recitazione francese. Già in quell’intenso film lasciava trasparire tutta la sua capacità di mettersi al servizio di un personaggi complesso, tormentato ed emotivamente intenso, conferendogli una naturalezza disarmante. Nel tempo l’attrice ha riproposto queste sue qualità, maturando come interprete e guadagnando continuamente consensi.

Adèle Exarchopoulos: i suoi film e le serie TV 1. Ha recitato in celebri film. L’attrice intraprende la propria carriera nel mondo del cinema recitando in film come Boxes (2006), I ragazzi di Timpelbach (2008) e Vento di primavera (2010). È poi con il film La vita di Adele (2013) che si consacra a livello internazionale e in seguito a quel titolo reciterà in Il tuo ultimo sguardo (2016), di Sean Penn, Quattro vite (2016), Le Fidèle – Una vita al massimo (2017), Nureyev – The White Crow (2018), Sybil – Labirinti di donna (2019), Mandibules – Due uomini e una mosca (2020), Generazione Low Cost (2021), Passages (2023), Le ladre (2023), The Animal Kingdom (2023) e Je voirai toujours vos visages (2023).

2. Ha preso parte anche a prodotti televisivi. Oltre a recitare per il cinema, Exarchopoulos si è concessa anche qualche incursione nella televisione. Agli inizi della sua carriera, nel 2006, ha infatti recitato in un episodio della serie R.I.S. Police Scientifique, mentre nel 2020 è stata tra le protagoniste delle serie Le Flamme e Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra. Nel 2023 è stata tra i concorrenti della terza stagione della versione francese di LOL: Chi ride è fuori!, venendo però eliminata per terza.

Adèle Exarchopoulos in La vita di Adele

3. È spesso stata un tutt’uno con il personaggio. Buona parte delle riprese dedicate ad Adèle Exarchopoulos che sono state utilizzate in La vita di Adele sono in realtà dell’attrice quando non era nel suo personaggio. La telecamera la riprendeva infatti anche in momenti di pausa, mentre mangiava e persino quando dormiva sul treno mentre si recavano sul set. D’altronde, la stessa attrice ha raccontato che uno dei motivi per cui ha ottenuto il ruolo in seguito al provino è per il modo in cui mangia e che dunque c’è molto di lei nel personaggio. Il nome del suo personaggio è stato anche cambiato da Clementine (come è nella grafic novel da cui è tratto il film) ad Adèle.

4. Ha stretto un ottimo legame con la sua co-protagonista. Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux hanno dichiarato di aver riso e scherzato molto durante le riprese delle scene di sesso, cosa che le ha aiutate a sciogliersi e a sentirsi più a proprio agio l’una con l’altra. Le due hanno così sviluppato un ottimo legame, che ha però portato anche all’emergere di alcune voci secondo cui tra loro ci fosse una relazione. Sia Léa Seydoux che Adèle Exarchopoulos hanno però poi dichiarato che la relazione dei loro personaggi non ha un corrispettivo nella realtà, ma che si considerano molto amiche.

5. Si è espressa a favore delle scene di sesso. Come noto, le scene di sesso in La vita di Adele hanno generato diverse polemiche e la stessa Seydoux le ha giudicate eccessive. Exarchopoulos, però, non è di questo parere. “Tutti facciamo sesso, è come una droga, tutti lo amano. Dovevamo mostrare come fare l’amore con qualcuno sia viscerale. Dovevamo trasmettere quanto di te stesso metto in quest’atto. Così abbiamo scelto di mostrare a tutti l’emozione che si cela dietro la scoperta della propria sessualità. Siamo adulti, quindi andiamo. È finzione, è cinema. Non capisco il problema”, ha affermato l’attrice.

Adèle Exarchopoulos in Le ladre

6. Si è esercitata per una scena in particolare. Nel film del 2023 Le ladre, disponibile su Netflix, Exarchopoulos interpreta Alex, la socia di una criminale decisa a ritirarsi da quel mestiere, non prima però di aver compiuto un ultimo colpo. Per questo film, l’attrice si è dovuta prepare fisicamente ad una serie di sequenze complesse, tra cui una scena di lotta sulle note della musica classica di Strauss, scena che è anche un chiaro riferimento a quella della lotta nel casinò abbandonato nel film Arancia meccanica.

Adèle Exarchopoulos in Passages

7. Ha accettato di recitare nel film senza neanche aver letto la sceneggiatura. Nel 2023 l’attrice ricopre il ruolo di Agathe, che si ritrova coinvolta in un triangolo amoroso nel film Passages, diretto da Ira Sachs. Nel corso di un’intervista ha raccontato di aver accettato la parte senza neanche il bisogno di leggere prima la sceneggiatura. Ha infatti incontrato il regista per un caffè e in seguito alla sua sola spiegazione del progetto l’attrice si è detta così affascinata e coinvolta dalle parole di Sachs da aver subito dato la propria disponibilità a recitare nel film.

Adèle Exarchopoulos è su Instagram

8. È presente sul social network. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un proprio profilo verificato seguito da ben 2 milioni di persone e dove attualmente si possono ritrovare oltre 400 post. Questi sono principalmente immagini relative a suoi lavori da attrice e da modella, inerenti il dietro le quinte di tali progetti o promozionali nei loro confronti. Ma non mancano anche curiosità, momenti di svago, eventi a cui ha preso parte e altre situazioni ancora. Seguendola, si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue novità.

Adèle Exarchopoulos e la sua vita privata: Doums e il figlio

9. Ha avuto un figlio da un noto rapper. L’attrice ha avuto una relazione a partire dal 2016 con il rapper francese Mamadou Coulibaly, noto come Doums, membro del gruppo collettivo hip hop francese L’entourage. I due hanno poi avuto un figlio, nato nel 2017, ma in quello stesso anno si sono anche separati. In precedenza, dal 2012 al 2015 ha avuto invece una relazione con l’attore Jérémie Laheurte, conosciuto sul set di La vita di Adele. Ad oggi non è noto se l’attrice sia single o meno.

Adèle Exarchopoulos: età, altezza e origini dell’attrice 10. Adèle Exarchopoulos è nata a Parigi il 22 novembre del 1993. L’attrice è alta complessivamente 1,73 metri. È iglia di Didier Exarchopoulos, un insegnante di chitarra di origine greca da parte di padre, e di Marina Niquet, un’infermiera. Ha due fratelli minori, Baptiste ed Émile. Fonti: IMDb, Instagram