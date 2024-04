Il Gladiatore II: la descrizione dell’epico trailer del film con Paul Mescal

La Paramount Pictures ha presentato il primo trailer de Il Gladiatore II sul palco del Colosseo del Caesars Palace, un hotel di Las Vegas che reimmagina l’Antica Roma in tutto il suo decadente splendore. Stando a quanto mostrato – e a quanto riportato da Variety – il regista Ridley Scott sembra offrire una versione più cruenta di quell’epoca lontana, che vede Paul Mescal entrare nell’arena nei panni di un nobile che ha rinunciato ai suoi privilegi e si ritrova in una lotta tra la vita e la morte per il divertimento del popolo romano.

Il Gladiatore II riprende dunque l’epicità e le sequenze d’azione sconvolgenti del primo film, mostrando Mescal affrontare un rinoceronte in carica, un’orda di feroci babbuini e anche Pedro Pascal. Ci sono anche bombardamenti navali, intrighi politici in abbondanza e una coppia di diabolici imperatori che sembrano ancora più folli dello squilibrato monarca di Joaquin Phoenix del primo film. Il co-imperatore Geta e il co-imperatore Caracalla, interpretati rispettivamente da Fred Hechinger e Joseph Quinn, vengono anche mostrati con della pittura facciale mentre osservano con soddisfazione l’intero spettacolo dei gladiatori dai loro palchi imperiali.

A manipolare tutto è l’oscuro operatore di Denzel Washington. Sembra che sia lui a tirare le fila, con l’intenzione di usare Mescal come strumento contundente per controllare un impero che è andato seriamente fuori controllo. “Roma deve cadere“, dice a un certo punto del filmato. “Devo solo darle una spinta“. “È forse ancora più straordinario del primo“, ha detto Scott in un video messaggio. “È valsa la pena di aspettare“. Non resta a questo che attendere ora che tale trailer venga svelato pubblicamente, così da poter avere idee più precise su quanto aspettarsi dal film.

Cosa sappiamo di Il Gladiatore II?

L’imminente sequel del Gladiatore, Il Gladiatore II è diretto ancora una volta da Ridley Scott, che ha anche diretto il film originale con Russell Crowe, uscito nel 2000. La sceneggiatura è stata scritta da David Scarpa, che ha già collaborato con Ridley Scott per Tutti i soldi del mondo (2017) e Napoleon (2023).

Paul Mescal interpreterà Lucius Verus, il figlio del personaggio di Connie Nielsen (interpretato da Spencer Treat Clark nel film originale), ne Il Gladiatore II. La Nielsen riprenderà anche il ruolo di Lucilla.

“[Lucius] è stato nelle terre selvagge per, vediamo, l’ultima volta l’abbiamo visto quando aveva 12 anni“, ha detto Ridley Scott in precedenza a Rotten Tomatoes a proposito del personaggio di Mescal. “Ora sono passati circa 12 o 15 anni. È stato nella natura selvaggia e ha perso i contatti con sua madre. Sua madre ha perso i contatti con lui, non sa dove sia. Pensa che possa essere morto“.

Il Gladiatore II è interpretato anche da Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calamawy, Derek Jacobi, Lior Raz, Peter Mensah, Matt Lucas e Tim McInnerny.

La produzione del film è iniziata nel giugno 2023, ma è stata sospesa circa un mese dopo a causa dello sciopero della Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Le riprese sono riprese nel dicembre 2024 e la produzione è terminata ufficialmente il 17 gennaio 2024. Ridley Scott produce Il Gladiatore II insieme a Michael Pruss, Douglas Wick, Lucy Fisher e David Franzoni. Il film arriverà nelle sale statunitensi il 22 novembre 2024, distribuito da Paramount Pictures.